Cum arăta Claudia de la Insula iubirii înainte să fie celebră? Puțin și-ar da seama din imagini că e chiar Iubita lui Ionuț Mocăniță

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță formează unul dintre cuplurile din sezonul X, Insula Iubirii. Concurenta s-a adaptat rapid la atmosfera din Thailanda și se distrează cu toți. Mai mult decât atât, atrage privirile ispitelor masculine și nu numai, însă puțini știu cum arăta, de fapt, înainte să fie celebră.

Claudia Ion este sufletul petrecerii, după cum am putut observa la emisiune. Este mereu cu zâmbetul pe buze, îi place să gândească pozitiv, să fie în centrul atenției și să îi cucerească pe cei din vilă cu mișcările sale de dans spectaculoase. Înainte de a deveni cunoscută, iubita lui Ionuț Mocăniță ducea o viață simplă, însă nici atunci nu lipsea din mediul online. Șatena se filma adesea pe TikTok, iar imaginea de atunci este complet diferită față de cea pe care o afișează astăzi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arăta Claudia de la Insula Iubirii înainte să fie celebră

Recent, au apărut pe rețelele de socializare imagini rare cu iubita lui Ionuț Mocăniță. Claudia Ion emană veselie, pozititivitate și feminitate. Ispitele masculine sunt cu ochii pe ea, fiind una dintre cele mai petrecărețe concurente din acest sezon. Dacă acum are părul lung, poartă gene false, are buzele injectate cu acid hialuronic și a apelat la o augmentare mamară, ei bine, în trecut, arăta complet diferit, aproape că unii nici nu ar recunoște-o.

Un videoclip de acum 11 ani o prezintă pe tânără în perioada adolescenței, chiar în banca de liceu. Îmbrăcată lejer, păr prins, fără machiaj și fără gene, însă așa cum ne-a obișnuit, cu zâmbetul pe buze. Totodată, au apărut imagini cu ea, dar de această dată fotografiile înfățișează o persoană matură, cu un make-up îndrăzneț și o ținută care iese în evidență. Concurenta de la Insula Iubirii a fost mereu muncitoare, astfel că o altă imagine o arată fix în ipostaza de manichiuristă. TikTok scoate la iveală chiar și un videoclip publicat de ea, din anul 2020. Ușor, ușor, începe să semene cu Claudia cea de astăzi: părul un pic mai lung, drept, șaten, gene și mișcări nebune, așa cum se afișează la insulă.

Armina și Jaguarul au făcut front comun, dar Claudia le-a dat peste nas

În cadrul emisiunii, Claudia preferă să fie în centrul atenției, ceea ce nu este rău deloc, dar pare că pe Armina și Jaguar îi deranjează acest fapt. Soția lui Marcel a atacat-o, spunând că în realitate nu ar fi, de fapt, petrecăreață. Și George o acuză că vrea să iasă în evidență, însă iubita lui Ionuț Mocăniță nu s-a lăsat mai prejos, așa că le-a răspuns pe măsură.

Concurenta a publicat în mediul online un videoclip în care se poate observa că este la club și se distrează de minune. În plus, a scris că Insula Iubirii nu a învățat-o cum să se comporte în astfel de situații, dar a ajutat-o să evolueze și să se distreze și mai mult, fără să îi pese de gura lumii.

„Mă bucur că n-am avut nevoie de o emisiune ca să învăț cum să ies în lume și nici ca să-mi fac schimbările pe care mi le-am dorit. Pentru mine, emisiunea a fost evoluție pentru suflet și minte. Unele lucruri le-am făcut cu mult înainte să existe camerele, urmăritorii și “validarea lor”, dupa cum spuneti voi, iar apoi lucrurile doar s-au amplificat. Eu sunt cu simț, nu cu scenariu și n-am nevoie de nimeni ca să fiu văzută. Îmi e de ajuns să fiu eu.

va iubesc pe toti si va ador toate mesajele! Kissssessssss”, a scris Claudia Ion, pe Instagram.

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