Armina și Jaguarul au făcut front comun și au criticat-o dur pe Claudia Ion: ”Pleacă de aici, cerșetoareo”. Cum le-a răspuns

Claudia Ion s-a adaptat rapid la atmosfera din Thailanda. Aceasta este mereu în centrul atenției, cântă și dansează cu toate ispitele masculine, dar a fost aspru criticată de Armina și Jaguarul. Cei doi sunt de părere că partenera lui Ionuț Mocăniță vrea să fie în prim-plan și că, în realitate, nu ar fi, de fapt, o petrecăreață.

Fetele au avut petrecere cu tematică italiană. Claudia Ion s-a distrat pe cinste, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Întrebată de reporteriță că a observat la party, Armina nu a ezitat și a explicat că șatena este mereu în căutarea atenției. Ulterior, Jaguarul a vorbit, de asemenea, despre partenera lui Ionuț Mocăniță și s-a arătat deranjat de comportamentul și a numit-o „cerșetoare”, pentru că vrea să iasă în evidență. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Armina și Jaguarul au făcut un front comun și au criticat-o pe Claudia Ion

Armina nu s-a mai abținut și a vorbit despre fiecare concurent în parte. Soția lui Marcel a precizat că Nattasha și Bianca făceau poze, Bibi se distra cu toți, în timp ce Claudia a vrut să fie în centrul atenției. Mai mult decât atât, a atacat-o spunând că se supără dacă cineva nu o bagă în seamă.

„Nattasha era cu Prințesa, făceau poze. Bibi se distrează cu toți, cred că pleacă de aici cu altul, nu cu Remi. Claudia… unde-s camerele? Stai că s-a întors camera, mă întorc și eu. Filmați-mă pe mine. Dacă cineva nu îi dă atenție, se supără, se enervează. Îi place foarte mult să fie în centrul atenției, foarte mult”, a spus Armina.

Totodată, Jaguarul s-a arătat indignat de faptul că toată atenția mergea către Claudia. Ispita masculină a făcut-o chiar „cerșetoare”, pentru că este mereu în fața camerelor de filmat.

„Din cauză că era camera acolo în capăt mă striga. Am explodat cu doamna Cerși. Ea venea la mine să facem jaguar style și deja eu nu mai puteam să aud cuvântul ăsta (n.r. replică). Luați-o de aici, vă rog. Se uită la cameră… Cerșetoareo!”, a comentat Jaguarul.

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Cum a răspuns concurenta

Deranjată de atacurile dure, Claudia Ion le-a dat o replică pe măsură. Șatena s-a filmat în club, în timp ce se distra și a explicat că Insula Iubirii nu a învățat-o cum să se comporte în astfel de situații, ci a ajutat-o să evolueze și din acest punct de vedere.

„Mă bucur că n-am avut nevoie de o emisiune ca să învăț cum să ies în lume și nici ca să-mi fac schimbările pe care mi le-am dorit. Pentru mine, emisiunea a fost evoluție pentru suflet și minte. Unele lucruri le-am făcut cu mult înainte să existe camerele, urmăritorii și “validarea lor”, dupa cum spuneti voi, iar apoi lucrurile doar s-au amplificat. Eu sunt cu simț, nu cu scenariu și n-am nevoie de nimeni ca să fiu văzută. Îmi e de ajuns să fiu eu.

va iubesc pe toti si va ador toate mesajele! Kissssessssss”, a scris Claudia Ion, pe Instagram.

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