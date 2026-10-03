Avem imaginile cu Claudia Ion și ispita-pilot de la Insula iubirii. Eduard Vlădescu le-a stricat relația, chiar înainte să se logodească

Avem imaginile cu Claudia Ion și ispita-pilot de la Insula iubirii. Eduard Vlădescu le-a stricat relația, chiar înainte să se logodească
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Claudia Ion și Eduard Vlădescu. Sursa foto: Antena 1 / Instagram
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„Insula iubirii” pregătește noi momente incendiare care vor stârni, cu siguranță, reacții în rândul telespectatorilor. Printre concurentele care nu au rezistat tentației din Thailanda se numără Claudia Ion. Partenera lui Ionuț Mocăniță a ajuns să se lase prinsă în mrejele lui Eduard Vlădescu, pilotul care s-a apropiat tot mai mult de ea pe parcursul filmărilor. Între cei doi, lucrurile nu s-au oprit însă la tachinări și flirt, ci au mers mult mai departe, iar apropierea lor a ajuns într-un punct neașteptat.

În timp ce Ionuț Mocăniță avea planuri serioase pentru viitorul relației sale cu Claudia și se gândea chiar la o cerere în căsătorie, iubita lui a ajuns în brațele unei ispite. Iar momentul care ar fi schimbat totul s-ar fi petrecut într-un loc deja celebru la „Insula iubirii”: baia.

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Claudia Ion și Eduard Vlădescu, moment intim în baie

Potrivit surselor CANCAN.RO, apropierea dintre Claudia și Eduard Vlădescu a ajuns la un alt nivel în timpul filmărilor. Cei doi nu s-au limitat la priviri, conversații sau gesturi de flirt, ci au avut un moment intim în baie.

Eduard Vlădescu și Claudia Ion, într-un moment de tandrețe. Sursa foto: Captură Antena Play

Eduard Vlădescu și Claudia Ion, într-un moment de tandrețe. Sursa foto: Captură Antena 1

Episodul ar fi fost unul dintre cele mai importante momente din povestea lor, mai ales că, în același timp, Ionuț Mocăniță nu știa ce se întâmplă între iubita lui și ispita-pilot. Baia, loc în care concurenții și ispitele au mai ajuns în ipostaze controversate de-a lungul sezoanelor, a devenit astfel și decorul unei apropieri care avea să schimbe radical parcursul cuplului.

Ionuț Mocăniță se gândea la logodnă

Ironia situației este că, în timp ce Claudia s-a apropiat de Eduard, Ionuț Mocăniță avea cu totul alte planuri. În trailerul sezonului 10, acesta face o declarație care pune întreaga poveste într-o lumină diferită. Ionuț dezvăluie că intenționa să facă pasul cel mare după terminarea experienței din Thailanda: ”Voiam să o cer în căsătorie la final”.

Practic, în timp ce Ionuț își imagina momentul în care urma să o ceară de soție pe femeia alături de care își construise viața, aceasta a ajuns să trăiască o poveste interzisă cu una dintre ispite.

 

Eduard nu ar fi spus totul la testimoniale

Potrivit surselor CANCAN.RO, episodul din baie nu ar fi fost recunoscut de Eduard Vlădescu în timpul testimonialelor. Ispita-pilot nu ar fi povestit în fața camerelor toate detaliile apropierii dintre el și Claudia pentru a o proteja pe aceasta.

Momentul în care Eduard Vlădescu și Claudia Ion se sărută pasional. Sursa foto: captură Antena 1

Momentul în care Eduard Vlădescu și Claudia Ion se sărută pasional. Sursa foto: captură Antena 1

Lucrurile nu s-ar fi oprit însă aici. După încheierea filmărilor, Eduard ar fi povestit persoanelor apropiate despre ceea ce s-ar fi întâmplat între el și concurentă. Astfel, povestea care a început în Thailanda ar fi căpătat o nouă dimensiune după întoarcerea în România.

Cei doi ar fi păstrat legătura și ar fi avut o relație care ar fi durat câteva luni. La un moment dat, însă, Eduard ar fi decis să pună capăt poveștii dintre ei.

Claudia nu ar fi renunțat la fel de ușor. Aceasta ar fi continuat să îl caute pe pilot și să apară în preajma lui chiar și după ce el ar fi decis să încheie definitiv relația, însă fără să aibă vreo reușită: e în continuare singură.

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