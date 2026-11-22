Un caz tragic a avut loc în apropierea Gării de Nord din Capitală, unde un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul nouă al imobilului în care locuia.

Din informațiile oferite de vecini, bărbatul acumulase restanțe la plata întreținerii în valoare de aproximativ 6.000 de lei, iar recuperarea datoriilor ar fi generat tensiuni în ultima perioadă, potrivit Realitatea PLUS.

Bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza problemelor financiare

Incidentul a avut loc într-un imobil rezidențial din zona Gării de Nord din București. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, ar fi căzut de la mare înălțime, de la nivelul etajului al nouălea, impactul fiind fatal.

Conform relatărilor unor persoane din cartier care îi cunoșteau situația, acesta ar fi acumulat datorii la asociația de proprietari, care se apropiau de 6.000 de lei. Situația ar fi devenit tensionată după ce administratorul imobilului i-ar fi atras atenția că riscă să ajungă în instanță dacă nu își achită restanțele.

Locatarii imobilului iau în calcul posibilitatea ca presiunea datoriilor și amenințarea unor consecințe legale să fi avut un rol în cele întâmplate. Cu toate acestea, anchetatorii sunt cei care vor trebui să clarifice împrejurările în care și-a pierdut viața bărbatul.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au reușit să îl resusciteze, iar cercetările au fost preluate de procurori pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Deși personalul medical a ajuns rapid la adresa indicată, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decedat. Vestea dispariției sale i-a afectat pe cei care îl cunoșteau, dar și pe ceilalți locuitori ai cartierului. În semn de omagiu, mai multe persoane au lăsat candele și lumânări lângă imobil.

Între timp, dosarul a ajuns în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii urmând să investigheze cazul și să clarifice circumstanțele morții.

CITEȘTE ȘI: Gestul sfâșietor făcut de colegii Teodorei, tânăra lovită mortal pe Mihai Bravu, în fața colegiului. Ți se rupe sufletul!

Ce s-a descoperit pe autospeciala implicată în tragedia de pe Mihai Bravu. Detalii noi în ancheta privind moartea Teodorei, eleva de 17 ani