CANCAN.RO îți înseninează ziua de luni cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Discuția dintre Bulă și Bubulină te va face să râzi cu gura până la urechi!

– Bulă, alintă-mă și tu așa cum face Ștrulă cu nevastă-sa!

– Cum adică, Bubulino?

– Ștrulă îi zice mereu „perla mea”.

– Păi da. Ștrulă își alintă nevasta așa pentru că este bijutier. Eu cum ai vrea să îți zic, pentru că sunt ginecolog?!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

„Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

– Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?

– Sincer?

– Sincer, Bubulino!

– Bulă, ți-aș face o poză!

– De ce?

– Ca să ți-o pun pe cruce.

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelep

BANCUL ZILEI | Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire