Mirela Vaida spune că meseria de frizer era doar un paravan pentru Vlad Bălțățeanu. Acuzațiile dure ale vedetei Antena 1

Vlad Bălțățeanu, presupusul criminal în cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, este frizer de meserie. Cu toate acestea, Mirela Vaida susține că era doar un paravan și că în realitate s-ar ocupa cu altceva. Prezentatoarea TV aduce acuzații dure.

Vlad Bălțățeanu a fost adus în România, după ce autoritățile au demarat demersurile pentru procesul de extrădare din Elveția, locul în care bărbatul s-a predat. Între timp, ies la iveală noi detalii importante despre activitățile pe care le-ar fi desfășurat de-a lungul timpului în Horezu. Mirela Vaida susține că meseria de frizer era doar un paravan și că, de fapt, ar fi avut și alte ocupații, mai puțin legale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Acuzațiile dure ale Mirelei Vaida

Deși Vlad Bălțățeanu își promova intens meseria de frizer în mediul online, Mirela Vaida este de părere că totul era de fațadă. Vedeta de la Antena 1 spune că bărbatul în vârstă de 30 de ani s-ar fi ocupat și de alte activități despre care susține că ar fi fost ilegale, printre care traficul de substanțe interzise.

Acuzațiile prezentatoarei TV sunt cu atât mai grave, cu cât aceasta susține că autoritățile locale l-ar fi protejat de-a lungul timpului, însă având dosarul Valentinei pe masă, lucrurile s-au schimbat radical.

”Ar mai fi și împrumutat sume importante de la băieți influenți din zonă. Asa încât avem motive să credem că el chiar a fost protejat de autorități în toți anii aceștia. Până când a omorât-o pe fata aceasta și și-au dat seama că nu mai pot și au băgat repede dosarele pe care le mai aveau nelucrate”, a spus Mirela Vaida, la Acces Direct.

Vlad Bălțățeanu, acuzat de o altă tânără

Suspiciunea Mirelei Vaida a apărut după ce în urmă cu patru ani, o tânără în vârstă de 17 ani ar fi fost bătută și agresată sexual de Vlad Bălțățeanu. Tatăl fetei a depus plângere la poliție, însă bărbatul nu ar fi fost sancționat.

Cazul a intrat din nou în atenția autorităților recent, în urma uciderii Valentinei. În toți acești ani, părintele tinerei care l-a acuzat nu a primit niciun răspuns, fapt care, potrivit acuzațiilor lansate, ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost gestionat cazul.

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