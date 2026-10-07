Primul mesaj al vedetei Antena 1, după ce a fost surprinsă din nou cu medicul căsătorit. Puțin îi pasă că îi strică viața conjugală

Vedeta de la Antena 1 pare să nu fie deloc afectată de valul de controverse apărut după ce a fost surprinsă din nou în compania medicului chirurg căsătorit. După imaginile apărute în CANCAN în care cei doi au fost văzuți împreună, prezentatoarea nu a părut să intre în „horă” și nici nu a transmis vreun mesaj prin care să dea de înțeles că situația o apasă.

Recent, vedeta de la Antena 1 a fost din nou surprinsă alături de medicul chirurg cu care a mai fost asociată în trecut, după ce cei doi au fost fotografiați într-un restaurant din București. Apariția lor împreună a readus în atenția publicului povestea care a făcut valuri în urmă cu ceva timp, când cei doi au fost surprinși într-un context intim. (VEZI AICI)

Primul mesaj al vedetei Antena 1, după ce a fost surprinsă din nou cu medicul căsătorit

Din contră, vedeta își continuă activitățile obișnuite și pare mai preocupată de familie, de copii și de lucrurile de zi cu zi decât de ceea ce se scrie despre ea. Cel mai recent mesaj publicat de aceasta este unul cât se poate de relaxat și nu face nicio referire la imaginile apărute în urmă cu doar câteva zile.

De această dată, întâlnirea ar fi avut loc într-un local discret din Capitală, unde prezentatoarea și medicul au petrecut mai mult timp împreună. Imaginile au alimentat din nou speculațiile legate de relația dintre cei doi, mai ales că nu este prima dată când sunt văzuți împreună. (VEZI AICI IMAGINI)

Cu toate acestea, vedeta pare să nu lase controversa să-i schimbe rutina.Ea pare că își continuă viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oare chiar să nu îi mai pese?

În loc să răspundă indirect controverselor, prezentatoarea a ales să publice un moment personal din viața de familie. Vedeta a apărut alături de fiica ei, într-o imagine care arată o cu totul altă latură a vieții sale de zi cu zi. Vedeta povestește că, împreună cu fiica sa, a făcut un mic ritual de îngrijire înainte de culcare, după care au mers din nou la somn.

„Am zis că vă povestesc, iată, asta am făcut noi două aseară, înainte de culcare și voia din nou azi, ca să „avem pielea fină, mami”, de parcă n-ar avea deja cea mai fină și mai frumoasă piele :)”, a transmis vedeta de la Antena 1.

Chirurgul potent s-a întors la „pacientă”. Vedeta Antena 1, pozată din nou cu medicul căsătorit de pe bancheta din spate. Povestea continuă spectaculos: El și-a pus inițialele ei la…

Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie