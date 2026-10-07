A început demolarea blocului afectat de explozia din Rahova. Primele imagini + planul autorităților

A început demolarea blocului afectat de explozia din Rahova. Primele imagini + planul autorităților
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Bocul din Rahova/ Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Lucrările de demolare au început la blocul din cartierul Rahova afectat grav de explozia produsă în urma unei acumulări de gaze. La aproape un an de la incidentul care a provocat distrugeri importante imobilului, autoritățile au demarat intervenția asupra structurii afectate.

Spre deosebire de scenariul unei demolări complete, clădirea nu va fi pusă la pământ în totalitate. Planul stabilit de autorități prevede îndepărtarea doar a părții superioare a imobilului, respectiv a etajelor 5, 6, 7 și 8, care au fost cele mai afectate în urma exploziei.

Lucrările au început cu pregătirea șantierului

Intervenția presupune, practic, separarea porțiunii grav avariate de restul construcției, astfel încât partea care nu a fost compromisă să poată fi păstrată. După încheierea operațiunii, etajele demolate urmează să fie reconstruite.

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Pentru ca intervenția să se poată desfășura în condiții de siguranță, zona din jurul blocului a fost pregătită special. Pe șantier au fost aduse utilaje necesare pentru lucrările de intervenție, printre acestea numărându-se o macara și o foarfecă hidraulică destinată tăierii și îndepărtării elementelor de construcție.

În același timp, în apropierea imobilului a fost amenajată o structură de protecție pentru limitarea riscurilor în timpul lucrărilor. Un perete despărțitor cu o lungime de aproximativ 30 de metri a fost ridicat pentru a proteja zona liceului aflat în apropiere de șantier.

A început demolarea blocului afectat/foto: social media

Organizarea lucrărilor ține cont atât de starea imobilului, cât și de proximitatea altor clădiri și spații utilizate de comunitate. Intervenția trebuie realizată etapizat, astfel încât structura rămasă în picioare să fie afectată cât mai puțin.

Operațiunea nu presupune distrugerea imediată a etajelor afectate. Prima fază constă în separarea nivelurilor superioare de restul blocului. Practic, muncitorii trebuie să delimiteze partea avariată și să pregătească imobilul pentru etapa următoare.

Ulterior, va începe demolarea efectivă a celor patru etaje afectate, de la 5 până la 8. Acestea sunt considerate cele mai grav deteriorate în urma exploziei.

Foto: Facebook

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