Ce scrie presa din Italia despre Prințul Marco. Lucruri neștiute din trecutul participantului la Insula Iubirii, făcute publice

Înainte să ajungă cunoscut publicului prin participarea la „Insula Iubirii”, Prințul Marco Dăscăliuc a avut o perioadă în care sporturile de contact ocupau un loc important în viața sa. Documente și arhive sportive din România, dar și materiale publicate în Italia, scot la iveală un episod mai puțin cunoscut din trecutul concurentului: în urmă cu mai bine de 15 ani, acesta participa la competiții de arte marțiale și kickboxing.

Prințul Marco Dăscăliuc este în prezent cunoscut de publicul din România drept unul dintre concurenții sezonului X al emisiunii „Insula Iubirii”, unde participă alături de soția sa, Bianca Ghiurcă. Cei doi au o relație de aproximativ zece ani și s-au stabilit în Italia, acolo unde și-au construit viața împreună. Trecutul lui Marco ascunde însă o latură despre care s-a vorbit mult mai puțin până acum.

Ce scrie presa din Italia despre Prințul Marco

Numele său apare în arhivele unor competiții de arte marțiale desfășurate în România, unde era legitimat la Clubul Sportiv Metrorex. Mai mult, documentele sportive arată că Marco Dăscăliuc a obținut rezultate importante încă din perioada în care era foarte tânăr.

În 2009, spre exemplu, numele Dascaliuc Prințul Marco apărea în rezultatele Campionatului Național de Wushu, la categoria de 65 de kilograme, reprezentând Metrorex București. În clasamentul competiției, acesta ocupa locul întâi, rezultat care îl plasa pe prima poziție la categoria sa.

Un episod și mai interesant din trecutul său apare în arhivele sportive italiene. Pe 5 martie 2011, AS Gladiators Roma publica programul unei gale de sporturi de contact care urma să aibă loc pe 6 martie 2011, la Stazione Birra, în zona Morena din Roma. Evenimentul cuprindea mai multe tipuri de confruntări, de la K1 și kickboxing până la boxe competition și meciuri dedicate sportivilor profesioniști.

Printre sportivii incluși în program se afla și Dascaliuc Marco, care urma să îl întâlnească pe italianul Pezzano Carmine într-un meci de kickboxing.

Confruntarea era trecută în programul competiției la categoria C de Kick Boxing și K1, alături de alte meciuri ale galei. Astfel, numele lui Marco apare într-un eveniment organizat în Italia cu mai bine de 15 ani înainte ca acesta să ajungă pe micul ecran în postura de concurent la „Insula Iubirii”.

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