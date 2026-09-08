Trecutul sportiv al Prințului Marco de la Insula Iubirii. Legătura cu METROREX și schemele Wushu de la Antena 1

Trecutul sportiv al Prințului Marco de la Insula Iubirii. Legătura cu METROREX și schemele Wushu de la Antena 1
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Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: social media
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă participă în sezonul X Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Dacă până acum au vorbit de probleme din cuplu și despre ceea ce fac în prezent, concurentul a făcut o dezvăluire incredibilă legată de trecutul său. Acesta a făcut arte marțiale și a participat la competiții importante.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Puțini știu, însă, că bărbatul are un istoric sportiv incredibil.

Concurentul a dezvăluit în mediul online că a făcut sporturi de contact și arte marțiale. El a luat parte la Campionatul European de Wushu în anul 2010, Antalya, Turcia, reușind să obțină locul 10. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Trecutul sportiv al Prințului Marco de la Insula Iubirii

Istoricul sportiv a Prințului Marco

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: social media

În schimbul unor replici acide cu un instructor de fitness în mediul online, Prințul Marco a oferit niște detalii neașteptate. Soțul Biancăi Ghiurcă de la Insula Iubirii a mărturisit că în trecut a făcut sport de contact, ba chiar și arte marțiale.

„Caută la arhivă de arte marțiale din România, să vezi de câte ori am fost locul 1 național, informează-te mai bine înainte să provoci pe cineva care te face KO din prima rundă!”, a scris Prințul Marco în mediul online.

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: social media

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: social media

Printre cele mai cunoscute probe la care a participat se numără Wushu și Sanshou. El a fost legitimat la clubul sportiv Metrorex din București. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor puse la dispoziție de Federația Română de Arte Marțiale, concurentul de la insulă a participat la Campionatul Național WUSHU, la proba QINGDA-LIGHT CONTACT, în data de 2 mai 2009, la București.La categoria de vârstă corespunzătoare și la categoria de greutate de 65 de kilograme, Dascalciuc Prințul Marco a obținut locul 1.

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: Federația Română de Arte Marțiale

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: Federația Română de Arte Marțiale

Tot în acest an, a participat la o competiție internațională ca sportiv al clubului Metrorex. La categoria sa, juniori, 60-65 de kilograme, s-a clasat pe locul 3.

Prințul Marco, pe locul 10 la Campionatul din Turcia

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: Federația Română de Arte Marțiale

Istoricul sportiv al Prințului Marco/ sursa foto: Federația Română de Arte Marțiale

Un an mai târziu, în 2010, Prințul Marco a mai bifat o reușită. Acesta a concurat la Campionatul European Wushu din Antalya, Turcia. La acea vreme, partenerul Biancăi Ghiurcă s-a clasat pe locul 10, de această dată la Sanshou-60 de kilograme, juniori I.

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