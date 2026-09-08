Trecutul sportiv al Prințului Marco de la Insula Iubirii. Legătura cu METROREX și schemele Wushu de la Antena 1

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă participă în sezonul X Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Dacă până acum au vorbit de probleme din cuplu și despre ceea ce fac în prezent, concurentul a făcut o dezvăluire incredibilă legată de trecutul său. Acesta a făcut arte marțiale și a participat la competiții importante.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Puțini știu, însă, că bărbatul are un istoric sportiv incredibil.

Concurentul a dezvăluit în mediul online că a făcut sporturi de contact și arte marțiale. El a luat parte la Campionatul European de Wushu în anul 2010, Antalya, Turcia, reușind să obțină locul 10. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Trecutul sportiv al Prințului Marco de la Insula Iubirii

În schimbul unor replici acide cu un instructor de fitness în mediul online, Prințul Marco a oferit niște detalii neașteptate. Soțul Biancăi Ghiurcă de la Insula Iubirii a mărturisit că în trecut a făcut sport de contact, ba chiar și arte marțiale.

„Caută la arhivă de arte marțiale din România, să vezi de câte ori am fost locul 1 național, informează-te mai bine înainte să provoci pe cineva care te face KO din prima rundă!”, a scris Prințul Marco în mediul online.

Printre cele mai cunoscute probe la care a participat se numără Wushu și Sanshou. El a fost legitimat la clubul sportiv Metrorex din București. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor puse la dispoziție de Federația Română de Arte Marțiale, concurentul de la insulă a participat la Campionatul Național WUSHU, la proba QINGDA-LIGHT CONTACT, în data de 2 mai 2009, la București.La categoria de vârstă corespunzătoare și la categoria de greutate de 65 de kilograme, Dascalciuc Prințul Marco a obținut locul 1.

Tot în acest an, a participat la o competiție internațională ca sportiv al clubului Metrorex. La categoria sa, juniori, 60-65 de kilograme, s-a clasat pe locul 3.

Prințul Marco, pe locul 10 la Campionatul din Turcia

Un an mai târziu, în 2010, Prințul Marco a mai bifat o reușită. Acesta a concurat la Campionatul European Wushu din Antalya, Turcia. La acea vreme, partenerul Biancăi Ghiurcă s-a clasat pe locul 10, de această dată la Sanshou-60 de kilograme, juniori I.

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