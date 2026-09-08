Boala cruntă secretă de care suferă Cheloo. S-a aflat în timpul filmărilor la Asia Express

Boala cruntă secretă de care suferă Cheloo. S-a aflat în timpul filmărilor la Asia Express
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Cheloo la Asia Express
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Cheloo a făcut o dezvăluire neașteptată în timpul filmărilor pentru Asia Express. Artistul a vorbit despre o problemă medicală cu care se confruntă și care, până acum, nu fusese făcută publică. Este vorba despre artroza de gradul 3 la genunchiul stâng, o afecțiune care poate provoca dureri importante și care, în formele avansate, poate limita semnificativ mobilitatea.

Informația a ieșit la iveală în contextul solicitant al competiției, unde concurenții sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari, să facă față unor probe fizice și să se adapteze rapid unor condiții dificile. Pentru cineva care are deja o problemă serioasă la nivelul genunchiului, astfel de activități pot reprezenta o provocare suplimentară.

Cheloo suferă de artroză 

În cazul lui Cheloo, dezvăluirea problemei medicale a venit într-un moment în care solicitarea fizică este una dintre principalele provocări ale competiției Asia Express. Drumurile dificile, probele și deplasările repetate pot pune o presiune considerabilă asupra genunchilor, iar o afecțiune de grad avansat poate face ca astfel de activități să fie cu atât mai solicitante.

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„Am artroză de gradul 3 de la genunchiul stâng”, a spus Cheloo în cadrul emisiunii.

Artroza genunchiului, cunoscută și sub denumirea de gonartroză, este o afecțiune degenerativă care apare atunci când structurile care protejează suprafețele articulației se deteriorează treptat. Cartilajul are rolul de a facilita mișcarea oaselor și de a reduce frecarea dintre acestea. Atunci când acesta se subțiază și își pierde proprietățile, articulația începe să funcționeze mai greu, iar disconfortul poate deveni din ce în ce mai accentuat.

În cazul unei artroze avansate, deteriorarea cartilajului poate fi importantă. Suprafața articulară nu mai oferă aceeași protecție, iar oasele ajung să suporte o presiune mai mare în timpul mișcării. În timp, acest proces poate duce la rigiditate, durere și reducerea mobilității genunchiului.

Artroză

Problemele pot apărea în mai multe regiuni ale articulației. Artroza poate afecta compartimentul medial, aflat pe partea interioară a genunchiului, compartimentul lateral, situat spre exterior, sau zona patelo-femurală, aflată între rotulă și femur. În funcție de regiunea afectată, simptomele și intensitatea durerii pot varia.

De cele mai multe ori, gonartroza debutează prin dureri care apar atunci când genunchiul este solicitat. Urcatul și coborâtul scărilor, mersul pe distanțe mai lungi, ridicarea de pe scaun sau activitățile sportive pot deveni mai dificile. Pe măsură ce afecțiunea evoluează, durerea poate apărea mai des și poate persista inclusiv în perioadele de repaus.

În formele mai severe, problemele nu se limitează doar la durere. Mobilitatea redusă poate afecta musculatura din jurul genunchiului, iar articulația poate căpăta o senzație de instabilitate. Persoana poate avea impresia că genunchiul nu o mai susține corespunzător, ceea ce poate îngreuna mersul și activitățile de zi cu zi.

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