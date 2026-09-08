Dovada ca amorezul Narcis Bujor a încălcat flagrant contractul cu Antena 1! Are iubită oficială și se afișează cu ea peste tot

Dovada ca amorezul Narcis Bujor a încălcat flagrant contractul cu Antena 1! Are iubită oficială și se afișează cu ea peste tot
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Narcis și Alina formează un cuplu de aproape un an /Foto: Instagram
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Noul sezon Insula Iubirii a venit la pachet noi cupluri, noi ispite, dar și unii dintre veterani s-au întors în Thailanda. Printre cei care și-au făcut apariția în noul sezon se numără și ispita Narcis Bujor. Apreciat de fanele emisiunii, acesta a pășit încrezător în noul sezon, însă se pare că nu a fost și disponibil emoțional și asta pentru că avea iubită acasă. Ispita masculină ar fi călcat flagrant contractul cu Antena 1, căci acasă îl aștepta Alina, cea care îi este parteneră de ceva timp. Cei doi nici nu se ascund și se afișează împreună peste tot, mai ales în vacanțe de lux.

Așa cum CANCAN.RO vă dezvăluia în urmă cu puțin timp, Narcis a plecat la Insula Iubirii cu o relație deja acasă (Vezi mai multe detalii AICI). Cea care îi este iubită se numește Alina. Este o șatenă focoasă, cu un fizic de invidiat. Tânăra are și o carieră solidă, fiind apreciată în domeniul în care activează, unul de care nici Narcis nu este străin.

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Narcis a încălcat contractul cu Antena 1 pentru Alina

Narcis și Alina nu formează un cuplu de ieri, alaltăieri. Mulți ar putea crede că relația lor a început după ce ispita s-a întors din Thailanda, însă nu este așa. Cei doi formează un cuplu încă de anul trecut și nu se sfiesc să se afișeze împreună.

Aceștia chiar au colaborat și din punct de vedere profesional. Au filmat mai multe reclame, iar imaginile cu ei au existat înainte ca Narcis să ajungă în postura de ispită. Astfel, atunci când și-a făcut bagajele pentru Thailanda, ispita era deja un bărbat luat, iar Alina a rămas să îl aștepte acasă. Așadar, Narcis nu a fost prea onest de această dată și a încălcat contractul cu Antena 1.

Dragostea pare să fie mare între cei doi, atât de mare încât aceștia nici nu se obosesc să ascundă legătura dintre ei. Toată vara au petrecut-o în vacanțe de lux și au postat nestingheriți imagini care să dovedească faptul că sunt împreună.

De exemplu, în luna august, aceștia au plecat într-o vacanță în Grecia. Destinația aleasa a fost Mykonos, unde s-au distras copios în cluburile de lux de pe insulă. Au trecut pe la Zuma Mykonos, au trecut și pe la Cavo Tagoo, un resort de cinci stele, și s-au distrat așa cum se cuvine. Mai mult, nu au ascuns deloc faptul că sunt împreună, iar postările din mediul online stau drept dovadă.

Narcis și Alina, vacanță în Grecia /Foto: Instagram

Cine este iubita lui Narcis Bujor

Relația dintre Narcis și Alina pare că merge foarte bine. Prima dovadă a apropierii lor datează de anul trecut din luna octombrie, atunci când drumurile li s-au întâlnit în unul din cluburile din Capitală (Vezi mai multe detalii AICI). A fost o noapte fierbinte, cu multe săruturi și îmbrățișări.

După cum spuneam, pe cei doi îi leagă și latura profesională. Șatena activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat. Alina și-a luat meseria în serios și nu este doar o simplă prezență în fața camerelor, ci aceasta ocupă inclusiv poziția de manager și brand ambassador.

De asemenea, tânăra a reușit să obțină locul 1 într-una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria de videochat. Iar asta i-a adus și un premiu considerabil de 1.000.000 de dolari. Pe Narcis pare că nu îl deranjează deloc profesia acesteia, mai ales având în vedere că și el a activat în acest domeniu, recunoscând că a filmat pentru producții destinate adulților.

 

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