Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici acide la Asia Express. Conflictul a izbucnit după ce au ajuns la cazare

Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici acide la Asia Express. Conflictul a izbucnit după ce au ajuns la cazare
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Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici/ sursa foto: captură Antena 1
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Loredana Chivu și Ana Mocanu au trecut prin experiențe dificile în Asia Express. Pentru că adaptarea la stilul de viață al localnicilor din Uzbekistan nu a fost una ușoară, iar prima zi a fost plină de provocări, cele două au avut un schimb de replici acide.

Loredana Chivu și Ana Mocanu sunt două personalități puternice. Ele au acceptat să meargă în Asia Express – Drumul Mătăsii, însă nu a fost deloc ușor. Cele două s-au adaptat destul de greu la stilul de viață al localnicilor, ceea ce a produs o ceartă între coechipiere.

Loredana părea nemulțumită de condițiile de trai pe care le-a avut la cazarea pe care au găsit-o la finalul cursei, în timp ce Ana, obosită după o zi lungă, considera că era suficient că au un acoperiș deasupra capului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici acide la Asia Express

Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici/ sursa foto: captură Antena 1

Loredana Chivu și Ana Mocanu, schimb de replici/ sursa foto: captură Antena 1

Concurenții de la Asia Express sunt nevoiți la finalul zilei să își găsească un loc în care să doarmă. De această dată, Loredana Chivu s-a declarat nemulțumită de condițiile pe care le-a descoperit la gazda care le-a primit, dorind o cazare mai confortabilă. Pe de altă parte, Ana Mocanu, coechipiera ei, a considerat că este suficient un acoperiș deasupra capului.

„Te deranjează să te speli o seară la lighean?”, a întrebat Ana Mocanu.
„Nu”, a răspuns Loredana Chivu rapid.

Numai că discuția nu s-a încheiat aici. Vizibil iritată de supărarea Loredanei, Ana a continuat să îi explice că nu sunt cele mai bune condiții, însă este fericită că are unde să doarmă.

„Păi și atunci care e faza, frate? Avem un loc unde să dormim, un acoperiș. Nu sunt condițiile cele mai bune din lume, dar sunt condiții, ai un loc unde să pui capul pe pernă. Sincer acum”, a mai spus Ana Mocanu.

În acel moment, discuția a devenit din ce în ce mai aprinsă. Loredana i-a reproșat prietenei ei că se victimizează, lucru care o deranjează. Răspunsul colegei nu a întârziat să apară și i-a spus că este foarte obosită.

„Vrei să fii tu victimă și mie nu îmi plac lucrurile astea. Hai să ne comportăm. Dacă ai venit aici cu mine ca echipă, fii echipă”, i-a replicat Loredana Chivu Anei Mocanu.

„Tu nu înțelegi că eu sunt foarte obosită după o zi de cursă”, a completat Ana Mocanu.

Înțepăturile au continuat din partea Loredanei Chivu, care i-a spus Anei că nu au mers în Asia Express să doarmă.

„Trebuia să dormi acasă. Nu am venit aici numai să dormim. Gata, nu mai face victimizările astea”, a adăugat Loredana.

Conflictul s-a încheiat ulterior

În final, spiritele s-au calmat, iar cele două au lăsat conflictul în urmă. Ulterior, Loredana a povestit că astfel de momente sunt normale, mai ales că ea se aprinde și cu fratele sau mama ei.

„Situația a escaladat de la un comentariu subtil pe care l-am făcut. Se întâmplă să te cerți, că e normal. Eu am exemplul cel mai bun că mă mai cert și cu fratele meu, și cu mama. Acum că ne-am calmat zicem că e normal”, a concluzionat Loredana Chivu.

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