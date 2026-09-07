Oferte de job-capcană pe LinkedIn. Noua metodă prin care hackerii îţi fură datele

O ofertă de angajare primită pe LinkedIn poate ascunde un risc cibernetic semnificativ. Hackerii folosesc platformele profesionale pentru a se prezenta drept recrutori și pentru a atrage ingineri software din domenii precum aviația sau tehnologia financiară, profitând de încrederea utilizatorilor în astfel de rețele.

Atacatorii creează profiluri false care imită conturile unor recrutori reali și trimit invitații de colaborare specialiștilor IT. Mesajele sunt construite astfel încât să pară autentice, incluzând o oportunitate de job și un test tehnic de programare. Linkul către test este găzduit pe servicii cunoscute, precum Amazon Web Services, ceea ce conferă credibilitate. Termenele limită foarte scurte și interdicția de a folosi instrumente AI sunt folosite pentru a reduce vigilența victimei.

Oferte de job-capcană pe LinkedIn

Conform Libertatea, descărcarea fișierului reprezintă momentul în care atacul începe. În timp ce utilizatorul lucrează la test, programele malițioase ascunse în pachet pot accesa sistemul și pot colecta date sensibile. Cercetătorii au identificat două instrumente folosite de gruparea Mirage Kitten: NodeRabbit și PollCat.

NodeRabbit este integrat în pachete software care par legitime și poate rămâne activ chiar și după repornirea sistemului. Atacatorii folosesc extensii false pentru aplicații populare, precum Visual Studio Code, modificând fișierele locale ale proiectelor pentru a reactiva codul malițios la fiecare utilizare.

PollCat funcționează diferit: victima primește o parolă unică pentru accesarea testului, iar după introducerea acesteia programul începe să scaneze fișierele și directoarele, trimițând informațiile către serverele atacatorilor. Experții atrag atenția că dezvoltatorii au acces extins la resurse interne ale companiilor, ceea ce îi transformă în ținte valoroase pentru operațiuni avansate de spionaj cibernetic.

Noua metodă prin care hackerii îţi fură datele

Programatorii sunt vizați deoarece lucrează frecvent cu pachete software noi, ceea ce face ca un test tehnic să nu pară suspect. În plus, instrumentele folosite de atacatori sunt compatibile cu mai multe sisteme de operare, inclusiv macOS și Linux, extinzând astfel aria potențialelor victime. Gruparea Mirage Kitten a vizat până acum companii din Egipt, Etiopia, Afganistan, Germania, Turcia, Israel, India și Irlanda.

Atacurile cibernetice nu se limitează la sectorul IT. Tot mai multe persoane sunt vizate de escrocherii complexe, precum metoda „Telefonul stricat”, în care un fals membru al familiei cere bani urgent, metoda Vishing, prin care victimele sunt convinse telefonic să investească în scheme fictive, sau metoda „Accidentul”, unde atacatorii folosesc inteligența artificială pentru a imita vocea unei persoane dragi.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a autenticității ofertelor de angajare și evitarea descărcării fișierelor din surse necunoscute. Utilizarea unor soluții de securitate actualizate poate reduce riscurile. Conștientizarea și verificarea riguroasă sunt esențiale pentru a preveni transformarea unei oportunități aparent legitime într-un atac cibernetic.

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