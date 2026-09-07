Regele Charles, prima reacție după ce Prinţul Harry şi Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie. Ce statut vor avea, de fapt

Regele Charles, prima reacție după ce Prinţul Harry şi Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie. Ce statut vor avea, de fapt
Prinţul Harry şi Meghan Markle. Foto: Shutterstock
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Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie, însă statutul lor rămâne neschimbat față de acordul stabilit în 2020. Un mesaj transmis în numele Regelui Charles de Lord Chamberlain, unul dintre oficialii de rang înalt ai Palatului Buckingham, confirmă că cei doi continuă să fie considerați „cetățeni privați” și nu vor relua îndatoriri oficiale în numele monarhiei.

Scrisoarea a fost trimisă echipei lui Harry, unor departamente guvernamentale, reprezentanților locali ai monarhului și oficialilor militari, pentru a clarifica modul în care instituțiile trebuie să procedeze în cazul aparițiilor publice ale cuplului.

Harry şi Meghan Markle revin în UK

Documentul precizează că Harry și Meghan nu pot folosi titulatura „HRH” și că orice angajament la care participă va avea caracter strict privat. Palatul subliniază că eventualele vizite ale celor doi nu trebuie tratate ca angajamente regale, iar activitatea lor caritabilă este considerată o inițiativă personală.

Mesajul reafirmă că înțelegerea din 2020, cunoscută drept Sandringham Agreement, rămâne în vigoare și exclude posibilitatea ca cei doi să aibă un rol „parțial activ” în cadrul Familiei Regale.

„Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea îndatoririlor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare, care subliniază că această situație nu s-a modificat.

Scrisoarea stabilește și modul în care instituțiile trebuie să gestioneze protocolul în cazul în care Harry și Meghan participă la evenimente unde ar putea fi implicate fonduri publice. În astfel de situații, Palatul Buckingham trebuie consultat înainte de a lua orice decizie.

Ce statut vor avea cei doi

Cei doi au părăsit Marea Britanie în 2020, după o ruptură tensionată de viața regală, pe care au detaliat-o ulterior în documentarul realizat pentru Netflix. În Statele Unite, cuplul și-a construit independența financiară, Harry publicând volumul „Spare”, iar Meghan lansând brandul alimentar As Ever.

Revenirea lor în Marea Britanie, împreună cu copiii Archie și Lilibet, a fost neașteptată, iar Harry este așteptat să continue proiectele caritabile, inclusiv sprijinul pentru Invictus Games, programate anul viitor la Birmingham. În cazul lui Meghan, au apărut informații potrivit cărora aceasta analizează posibilitatea unei reveniri în actorie.

Problema securității rămâne însă deschisă. Scrisoarea precizează că „orice chestiune operațională legată de securitate trebuie să continue să fie adresată autorităților de poliție competente”. Harry a afirmat în trecut că nu beneficiază de protecție adecvată în Marea Britanie, însă Palatul susține că deciziile sunt luate de Royal and VIP Executive Committee, organism responsabil pentru stabilirea măsurilor de securitate pentru membrii Familiei Regale și alte personalități publice.

Surse din cadrul Palatului au transmis că publicarea scrisorii a fost considerată necesară pentru a evita eventuale scurgeri de informații. Reprezentanții lui Harry și Meghan au fost contactați pentru un punct de vedere.

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