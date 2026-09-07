Cum a reacționat mama Alinei Pușcău când a aflat că fiica ei are cancer: ”Următoarea zi am fost să fac biopsia”

Cum a reacționat mama Alinei Pușcău când a aflat că fiica ei are cancer: ”Următoarea zi am fost să fac biopsia”
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Alina Puşcău
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Alina Pușcău a rememorat pentru prima dată momentul în care i-a spus mamei sale că trece prin investigații medicale serioase. În perioada în care medicii încă încercau să stabilească diagnosticul, mama ei a încercat să o liniștească și să o convingă că rezultatele vor fi favorabile.

Fotomodelul i-a explicat mamei sale că medicii continuă analizele, însă femeia era convinsă că fiica ei nu suferă de o afecțiune gravă. Ulterior, Alina Pușcău a ajuns la biopsie, iar rezultatul avea să îi schimbe radical viața.

Alina Pușcău, dezvăluiri despre diagnosticul care i-a schimbat viața

Vedeta a menționat că mama ei este, la rândul ei, bolnavă și că a încercat să o protejeze cât mai mult de suferință. Deși familia i-a fost alături, Alina Pușcău spune că în această perioadă a încercat să rămână puternică și să aibă încredere în echipa medicală care se ocupă de tratament.

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„I-am spus, dar mi-a spus că e sigură că nu am nimic. Noi încă făceam investigații. Următoarea zi am fost să fac biopsia la unul dintre cei mai buni medici din România. Când treci prin așa ceva, simți că nu mai ai putere, doar te lași pe mâna medicilor. Medicul știa cine sunt, pentru că m-a văzut la emisiuni”, a declarat Alina Pușcău în podcastul Angelei Martini.

Ea a povestit și despre experiența avută în spitalul din România unde a făcut biopsia, afirmând că atitudinea medicului a dezamăgit-o profund. Modul în care a fost tratată a determinat-o să ia în calcul o altă opțiune pentru tratament.

Motivul pentru care Alina Puşcău a ales să se trateze în America

După confirmarea diagnosticului de cancer, fotomodelul a decis să plece în Statele Unite ale Americii, unde a apelat la o clinică pe care o consideră printre cele mai performante. Costurile tratamentului, potrivit declarațiilor sale, depășesc 500.000 de dolari.

Alina Puşcău

Deși și-ar fi dorit să rămână în România, aproape de mama și de restul familiei, experiența din sistemul medical românesc a făcut-o să își piardă încrederea și să aleagă tratamentul peste Ocean.

„Mi-aș fi dorit să fiu în România, lângă mama mea și lângă familie, dar din cauză că sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat, ca și cum n-aș fi om. Femeia mi-a zis că oricum aveam dureri de când am venit, nu vorbești așa cu oamenii, nu?”, a declarat Alina Pușcău.

CITEŞTE ŞI: Cum se simte Alina Pușcău după ce a început a doua sedință de tratament. Ce vești i-au dat medicii

Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea

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