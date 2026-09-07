Bancul începutului de săptămână | Fumatul interzis

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc savuros, perfect pentru a-ncheia prima zi a săptămânii cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

— Domnișoară, în magazin nu se fumează.

— Dar țigările le-am cumpărat de la tine.

— Pf. Să știi că vindem și prezervative.

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La interviul de angajare

Un bărbat merge la un interviu pentru un loc de muncă.

Directorul îl întreabă:

– Care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

Bărbatul răspunde imediat:

– Sinceritatea.

Directorul zâmbește:

– Eu nu cred că sinceritatea este un defect.

Bărbatul se uită serios la el:

– Sincer, nici nu-mi pasă ce credeți.

Directorul rămâne puțin blocat, apoi continuă:

– Bine… să trecem mai departe. Cum vă descurcați cu munca sub presiune?

– Foarte bine.

– Și cu lucrul în echipă?

– Excelent.

– Sunteți o persoană punctuală?

– Absolut!

Directorul se uită pe CV:

– Observ însă că la ultimul loc de muncă ați fost concediat după doar două săptămâni.

– Da.

– Și de ce?

– Pentru că am fost foarte punctual.

– Cum adică?

– În prima zi am ajuns la timp, în a doua zi am ajuns la timp…

Directorul îl întrerupe:

– Și?

– În a treia zi m-am săturat să fiu singurul care ajunge la timp!

Soția și soțul la doctor

Un bărbat merge cu soția la medic, pentru că aceasta se plângea de câteva zile că uită foarte multe lucruri.

Doctorul o consultă, apoi îi spune soțului:

– Nu pare să fie nimic grav, dar trebuie să fie mai atentă. Să doarmă suficient, să mănânce sănătos și să facă mișcare.

Soția îl întreabă:

– Domnule doctor, dar ce pot face ca să nu mai uit lucrurile?

– Scrieți totul într-un carnețel. Orice lucru important, notați-l imediat.

Ajung cei doi acasă, iar soția începe să scrie.

După câteva minute, îl întreabă pe soț:

– Dragule, vrei să-ți aduc o cafea?

– Da, te rog.

– Cu zahăr?

– Cu două lingurițe.

Soția pleacă spre bucătărie, dar după câteva secunde se întoarce:

– Vrei și puțin lapte?

– Da, puțin.

– Bine.

Pleacă din nou. După un minut, se întoarce:

– Dragule, mai vrei ceva?

– Nu, iubire.

După zece minute, soția apare cu o farfurie cu ouă, șuncă și pâine.

Soțul, uimit:

– Dar cafeaua mea unde este?

Soția oftează:

– Știam eu că uit ceva!

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