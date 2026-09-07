BANCUL ZILEI | Un reprezentant de vânzări, o secretată și un manager găsesc o lampă veche

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche. O freacă și apare un duh:
„Fiecare are dreptul la o dorință.”
Secretara: „Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.” – Puf! Dispare.
Reprezentantul: „Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.” – Puf! Dispare.
Managerul: „Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.”
Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul.
Alte bancuri haioase
Frigiderul
-Dragul meu, mie-mi crește burta, cred că sunt însărcinată…
-Sigur că da. Eu știu și cine este tatăl…
-Cine este?
-Frigiderul!
Iubitul și amanta
– Ce ai, fato, de ești așa supărată?
– Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.
– Și i-ai făcut scandal?
– Nu am putut, că eram cu soțul. Dar n-am mai putut și i-am făcut scandal soțului.
RIP Marghioala
– Buna ziua, a murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Buna ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este minimum 50 de lei deci trebuie să folosiți minim 5 cuvinte.
– Ok atunci puneți așa: „A murit Marghioala vând cal”.
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