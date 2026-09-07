Au început preselecțiile pentru noul sezon Survivor. Influencera din România care a mers la casting

Fanii „Survivor” ar putea avea parte de noi surprize în perioada următoare. Și asta pentru că producătorii au dat startul etapelor de selecție pentru viitorul sezon. Printre persoanele interesate să intre în competiția din junglă se află și o influenceriță cunoscută, care a confirmat că a mers la casting și este pregătită să afle dacă va primi un loc în aventura care îi pune pe participanți la încercare.

Un nou sezon „Survivor” este în pregătire la Antena 1, iar producătorii caută deja participanții care vor accepta provocarea competiției. Deși revenirea emisiunii pe micile ecrane nu a avut loc încă, procesul de selecție este în plină desfășurare. Printre cei care s-au arătat interesați de a participa în noul sezon se numără și Andreea Suciu. Influencerița a recunoscut că își dorește să intre în concurs și chiar a făcut deja primul pas, participând la casting.

Andreea Suciu, la castingul „Survivor”

Creatoarea de conținut le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online că a trecut deja prin prima etapă a selecției pentru „Survivor” și a vorbit despre emoțiile pe care le-a avut la casting. Influencerița își dorește să accepte o provocare care să o scoată din rutina obișnuită. Tânăra vrea să demonstreze că își poate depăși limitele, în ciuda faptului că, în trecut, a trecut printr-o intervenție în urma căreia a rămas fără un plămân.

Întâlnirea cu echipa de casting i-a lăsat Andreei Suciu o impresie foarte bună. Totuși, ea recunoaște că emoțiile au fost intense pe parcursul discuției. În ultima perioadă, influencerița a început să se implice tot mai mult în activități menite să îi testeze curajul și rezistența, printre acestea numărându-se și cursurile unei școli de parașutism.

Din acest motiv, participarea la „Survivor” ar reprezenta pentru ea o continuare firească a provocărilor pe care și le-a propus și o ocazie de a-și depăși din nou limitele.

„Tocmai ce m-am întors de la preselecții de la Survivor și am păreri. De când am rămas fără un plămân, încerc cumva să îmi depășesc condiția din toate punctele de vedere, să fac cele mai nebune lucruri la care se poate gândi cineva. Fac școala de parașutism, îmi place să călătoresc singură, îmi place să fac lucruri care mă scot din zona de confort. Așa a venit și ideea de a merge la Survivor”, a declarat Andreea Suciu, pe TikTok.

Influencerița, copleșită de emoții

Deși a intrat cu încredere la discuția cu echipa de producție, Andreea Suciu a recunoscut că a avut parte de emoții puternice pe parcursul interviului. Influencerița a ales să fie sinceră și să vorbească inclusiv despre aspectele din personalitatea sa pe care le consideră mai puțin plăcute și pe care ar vrea să le schimbe.

La finalul întâlnirii, Andreea Suciu a rămas cu o impresie bună. Ea spune că este mulțumită că a avut curajul să se înscrie pentru o posibilă participare în următorul sezon „Survivor”. Pentru influenceriță, castingul reprezintă deja o experiență diferită și un pas către o provocare pe care și-o dorește.

„Am fost la interviu cu producătorii, foarte nice ei, eu… foarte emotivă și rușinoasă! Știi când te gândești care ar fi cel mai rău lucru pe care poți să îl zici? Pe alea le-am zis! Mi-am zis toate defectele care nu trebuiau spuse, mi-am zis tot. Dar mă bucur că am făcut asta pentru mine. Pentru mine a contat foarte mult doar că m-am dus acolo și m-am pus în situația asta singură”, a mai adăugat Andreea Suciu.

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