Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi

Bianca Iotu a transmis un mesaj cu subînțeles pentru viitoarea iubită a lui Remi Dobre, după ce chiar ea a călcat strâmb în timpul experienței de la Insula Iubirii. Așa cum a dezvăluit CANCAN.RO, concurenta s-a apropiat de ispita Narcis Bujor în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, iar după filmări, postările sale din mediul online au ridicat și mai multe semne de întrebare cu privire la situația dintre ea și Remi Dobre.

Bianca Iotu și Remi Dobre au venit la Insula Iubirii având câteva probleme în relația lor. Cei doi sunt împreună de aproximativ trei ani și între ei este o diferență de vârstă de 13 ani, dar adevăratele provocări din cuplu au fost cele care le-au pus la încercare încrederea. Tânărul de 23 de ani a recunoscut că, la un moment dat, și-a înșelat partenera, iar acumîncearcă să afle dacă relația lor poate rezista unui nou test.

CANCAN.RO a dezvăluit ce s-a întâmplat între Bianca Iotu și Narcis Bujor în cele 21 de zile petrecute în Thailanda (Vezi detalii AICI). După câteva tatonări, ea a ajuns să cadă în ispită alături de Narcis Bujor, iar apropierea dintre cei doi a dus lucrurile într-o direcție neașteptată. Situația nu s-a încheiat însă așa cum și-ar fi dorit ea și a rămas cu „ochii în soare.”

Ce mesaje a transmis Bianca Iotu

După încheierea filmărilor, situația dintre cei doi pare să fi devenit și mai complicată. Bianca a publicat pe rețelele sociale mesaje cu tentă ironică, inclusiv unul adresat ipotetic viitoarei partenere a lui Remi Dobre, în care o sfătuia să nu aștepte prea mult înainte de a lua inițiativa.

„Un sfat pentru actuala fostului meu: înșală-l tu prima”, a scris Bianca Iotu pe rețelele de socializare.

Nici după apropierea de Narcis lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit Bianca Iotu. După ce aceasta s-a implicat emoțional, ispita ar fi avut alte planuri, iar situația a lăsat-o într-o poziție neașteptată. Ulterior, mesajele publicate au sugerat că experiența a venit la pachet și cu dezamăgiri.

Printre postările sale s-au numărat reflecții despre sentimente neîmpărtășite și despre faptul că, în ciuda procesului de vindecare și evoluție personală, anumite slăbiciuni pot rămâne greu de depășit.

„După atâta vindecare, terapie și evoluție… păcat că slăbiciunea mea a rămas tot el.”, a transmis concurenta de la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Andrușca l-a părăsit pe Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii. Printul Marco a întrebat-o, în prima noapte în Thailanda, și „ispita” i-a recunoscut totul

Bianca Giurcă i-a spus adevărul dur Arminei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023, dezvăluiri despre relația lui Marcel cu Maria