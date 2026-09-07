Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi

Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi
Galerie Foto 7
Ce mesaje transmite Bianca Iotu pe rețelele de socializare pentru fostul ei, Remi
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bianca Iotu a transmis un mesaj cu subînțeles pentru viitoarea iubită a lui Remi Dobre, după ce chiar ea a călcat strâmb în timpul experienței de la Insula Iubirii. Așa cum a dezvăluit CANCAN.RO, concurenta s-a apropiat de ispita Narcis Bujor în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, iar după filmări, postările sale din mediul online au ridicat și mai multe semne de întrebare cu privire la situația dintre ea și Remi Dobre.

Bianca Iotu și Remi Dobre au venit la Insula Iubirii având câteva probleme în relația lor. Cei doi sunt împreună de aproximativ trei ani și între ei este o diferență de vârstă de 13 ani, dar adevăratele provocări din cuplu au fost cele care le-au pus la încercare încrederea. Tânărul de 23 de ani a recunoscut că, la un moment dat, și-a înșelat partenera, iar acumîncearcă să afle dacă relația lor poate rezista unui nou test.

CANCAN.RO a dezvăluit ce s-a întâmplat între Bianca Iotu și Narcis Bujor în cele 21 de zile petrecute în Thailanda (Vezi detalii AICI). După câteva tatonări, ea a ajuns să cadă în ispită alături de Narcis Bujor, iar apropierea dintre cei doi a dus lucrurile într-o direcție neașteptată. Situația nu s-a încheiat însă așa cum și-ar fi dorit ea și a rămas cu „ochii în soare.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Ce mesaje a transmis Bianca Iotu

După încheierea filmărilor, situația dintre cei doi pare să fi devenit și mai complicată. Bianca a publicat pe rețelele sociale mesaje cu tentă ironică, inclusiv unul adresat ipotetic viitoarei partenere a lui Remi Dobre, în care o sfătuia să nu aștepte prea mult înainte de a lua inițiativa.

„Un sfat pentru actuala fostului meu: înșală-l tu prima”, a scris Bianca Iotu pe rețelele de socializare.

Sursa foto: instagram

Nici după apropierea de Narcis lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit Bianca Iotu. După ce aceasta s-a implicat emoțional, ispita ar fi avut alte planuri, iar situația a lăsat-o într-o poziție neașteptată. Ulterior, mesajele publicate au sugerat că experiența a venit la pachet și cu dezamăgiri.

Printre postările sale s-au numărat reflecții despre sentimente neîmpărtășite și despre faptul că, în ciuda procesului de vindecare și evoluție personală, anumite slăbiciuni pot rămâne greu de depășit.

„După atâta vindecare, terapie și evoluție… păcat că slăbiciunea mea a rămas tot el.”, a transmis concurenta de la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Andrușca l-a părăsit pe Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii. Printul Marco a întrebat-o, în prima noapte în Thailanda, și „ispita” i-a recunoscut totul

Bianca Giurcă i-a spus adevărul dur Arminei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023, dezvăluiri despre relația lui Marcel cu Maria

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal
Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal
Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul
Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul
Speak, „fiert” pe Maluma după ce l-a jignit pe Jaguarul la Insula Iubirii: „Oamenii râd de voi, bă!”
Speak, „fiert” pe Maluma după ce l-a jignit pe Jaguarul la Insula Iubirii: „Oamenii râd de voi, bă!”
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Mediafax
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Adevarul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
Digi24
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Click.ro
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.