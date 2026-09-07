Of-ul pe care Horia Brenciu l-a ascuns de copiii lui. Ce nu le-a spus niciodată juratul de la Vocea României

Prins între concerte și filmări, Horia Brenciu și soția lui au bifat deja pregătirile pentru școală ale celor mici. Au cumpărat tot ce trebuie, iar goana după rechizite i-a trezit artistului nostalgia zilelor de 15 septembrie. Dacă fetele cele mari sunt deja pe drumul lor, Horia recunoaște că emoțiile de părinte nu dispar niciodată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a dezvăluit ce îl liniștește cel mai mult.

Juratul de la Vocea României este tare mândru de cei patru copii ai săi și spune că le mulțumește zi de zi pentru fiecare moment petrecut alături de ei. Artistul recunoaște că soția lui, Alice, este echilibrul familiei și omul alături de care a reușit să construiască un cămin unit, bazat pe valori și iubire. Fiica cea mare s-a mutat la Brașov, cea mijlocie lucrează alături de el la podcast, iar cei mici sunt de nedespărțit. Se bucură de fiecare clipă în familie, chiar dacă programul nebun de concerte și filmări nu-i permite întotdeauna să le fie aproape atât cât și-ar dori.

„Eu nu le-am spus asta niciodată copiilor mei”

Are însă un of pe care nu l-a împărtășit niciodată cu copiii săi, dar pe care, de această dată, a simțit nevoia să-l spună cu voce tare. Un telefon sau un simplu mesaj din partea lor îi aduce liniște și îi alungă grijile. Nu le-a atras niciodată atenția asupra acestui lucru, însă acum Horia Brenciu vrea să se facă auzit: oricât de mari ar fi copiii, părinții au nevoie, din când în când, să-i audă și să știe că sunt bine.

CANCAN: Te-ai pregătit de școală?

Horia Brenciu: Am cumpărat rechizitele cu trei zile în urmă: coperți, caiete, tot felul de pixuri și tot ce este necesar pentru fiica mea de 14 ani, care, deși are 14 ani, îi place foarte mult să deseneze. Eu și soția mea știm de fiecare dată exact ce trebuie să cumpărăm pentru copii și ei sunt mereu mulțumiți. Nu vor penare speciale care să cadă din tavan, sunt copii normali. Uniforme nu a fost nevoie să cumpărăm, pentru că la școala lor le primesc de acolo. Dar uite, fetele mari nu m-au întrebat deloc de școală. (râde) Ele au altfel de școală acum. Îmi aduc și eu aminte cu plăcere de 15 septembrie, dar și 7 septembrie e bine.

CANCAN: Mai ai emoții pentru ei?

Horia Brenciu: Mereu am emoții pentru copiii mei, indiferent de vârsta pe care o au. Pentru mine, atunci când nu mă sună și nu mă caută, vorba vine, înseamnă că este totul în regulă. Eu nu le-am spus asta niciodată, dar poate le spuneți voi: părinților, de obicei, le place foarte mult să fie sunați, să primească un mesaj. Ați înțeles, copii? Fiica mea cea mare s-a retras la Brașov, fiica mea mijlocie se luptă acum cu noul ei job, iar cea mică se pregătește pentru școală.

CANCAN: Cam cât te-au costat rechizitele?

Horia Brenciu: Nu știu să-ți spun. Important este că ne pregătim de școală și abia aștept să ne vedem la Vocea României, unde, alături de Theo Rose, facem o echipă extraordinară și avem cele mai bune voci.

CANCAN: Cum ți-a fost vara?

Horia Brenciu: A fost cea mai aglomerată vară din viața mea. Nu am avut pic de vacanță, dar, alături de orchestra mea, am călătorit în toată țara. M-am bucurat de fiecare concert și cred că, dacă acum 33 de ani nu știam exact ce fac în televiziune, acum știu foarte clar că dorința mea cea mai mare este să fiu în fața publicului, să-l bucur, iar el să-mi zâmbească înapoi.

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