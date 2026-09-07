Cât va costa un kW la Hidroelectrica din octombrie 2026. Facturile clienților se vor mări

Hidroelectrica va modifica prețul energiei electrice începând din luna octombrie, iar pentru unii români acest lucru se va traduce într-o factură mai mare. Majorarea vizează, pentru început, clienții noi și consumatorii ale căror contracte urmează să expire.

Hidroelectrica va crește tariful pentru energia electrică de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de peste 14%. Noul preț se va aplica începând din octombrie clienților noi și celor ale căror contracte urmează să ajungă la termen. După adăugarea tarifelor de distribuție, transport, precum și a taxelor și contribuțiilor, suma plătită efectiv de consumatori va fi mai mare.

Facturi mai scumpe pentru români din luna octombrie

În funcție de zona în care locuiesc, românii ar putea ajunge să plătească între aproximativ 1,19 și 1,27 lei pentru un kWh. Spre exemplu, dacă în prezent factura este calculată la un tarif final de 1,11 lei/kWh, acesta ar putea ajunge la 1,19 lei/kWh. Pentru cei care achită acum aproximativ 1,19 lei/kWh, prețul ar putea urca la 1,27 lei/kWh.

Diferența se va vedea direct în valoarea facturii lunare. La un consum de 100 kWh, creșterea ar putea însemna aproximativ 8 lei în plus. Pentru 250 kWh, factura ar putea fi mai mare cu circa 20 de lei, în timp ce la un consum de 400 kWh, diferența ajunge la aproximativ 32 de lei.

Scumpirea este pusă în legătură și cu reducerea debitelor Dunării, care afectează producția. În aceste condiții, o parte din energia necesară trebuie cumpărată de pe alte piețe, la costuri mai ridicate.

Clienții care au deja contracte în derulare nu vor fi afectați imediat. Aceștia vor continua să plătească tariful stabilit în contract până la expirarea acestuia, urmând ca noul preț să se aplice ulterior.

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