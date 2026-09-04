Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro. Unde se află

Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro. Unde se află
Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro
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O locuință cu trei camere din București a ajuns la licitație cu un preț care atrage toate privirile. Apartamentul se află în Sectorul 5 și are un preț de pornire de aproximativ 22.800 de euro. Proprietatea este scoasă la licitație de Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice. Prețul de pornire este cu 50% mai mic decât valoarea de evaluare a apartamentului.

Locuința are o suprafață utilă de 36,12 metri pătrați. Apartamentul este situat la parterul unui bloc. Imobilul se află pe strada Valdemar Lăscărescu, numărul 3, în blocul Z1. Apartamentul are trei camere și o baie. Blocul a fost construit și finalizat în anul 1970. Prețul de pornire pentru această licitație este de 119.763 de lei. Suma reprezintă jumătate din valoarea de evaluare a locuinței. Aceasta a fost stabilită la 239.526 de lei. La cursul actual, prețul de pornire ajunge la aproximativ 22.800 de euro.

Proprietatea vine și cu o mică suprafață de teren

Apartamentul nu are loc de parcare. Totuși, proprietatea beneficiază de o suprafață de teren aferentă. Este vorba despre aproximativ 9,51 metri pătrați de teren. Suprafața este înscrisă în documentele cadastrale aferente proprietății.

Locuința este descrisă oficial ca un apartament cu trei camere și o baie. Aceasta se află la parterul unui bloc de apartamente construit în urmă cu peste cinci decenii.

Cât trebuie să plătească cei care vor să participe

Cei interesați să cumpere apartamentul trebuie să achite și o taxă de participare. Aceasta este de 11.976,30 lei. Procedura de licitație a fost anunțată pentru perioada 4 septembrie, ora 09:00, până pe 14 septembrie, ora 09:00.

Pentru un cumpărător, prețul poate părea extrem de atractiv raportat la piața imobiliară din București. Totuși, înaintea participării, doritorii trebuie să verifice atent documentația și condițiile licitației.

Apartament ieftin, dar cu spațiu limitat

Cei care se gândesc la o asemenea achiziție trebuie să țină cont de suprafață. Locuința are doar 36,12 metri pătrați utili, deși este compartimentată în trei camere.

Lipsa unui loc de parcare poate reprezenta un alt dezavantaj pentru viitorul proprietar. În schimb, apartamentul beneficiază de o suprafață de teren aferentă de aproximativ 9,51 metri pătrați.

Licitația reprezintă cea de-a treia procedură pentru această proprietate. Prețul a fost redus cu 50% față de valoarea stabilită prin evaluare. Rămâne de văzut dacă apartamentul își va găsi cumpărătorul la suma de pornire.

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