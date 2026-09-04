Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în România. Ce se schimbă pentru elevi din toamnă

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în România. Ce se schimbă pentru elevi din toamnă
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Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în toate școlile de stat din România. Un proiect de lege face deja pași importanți în Parlament. Inițiativa aparține unor parlamentari PSD și a primit aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică din Senat. Proiectul urmărește reducerea bullyingului și a discriminării între elevi. Ținuta unică ar putea elimina diferențele vizibile dintre copii.

Inițiatorii propun modificarea Legii învățământului preuniversitar. Măsura ar urma să vizeze toate școlile de stat din România. Proiectul nu a devenit încă lege. Acesta trebuie să parcurgă în continuare etapele legislative necesare. Senatoarea Alexandra Presură susține că uniforma ar putea reprezenta o soluție împotriva discriminării financiare.

„Aviz favorabil pentru introducerea ținutei unice în școlile de stat din România. În cadrul Comisiei pentru Administrație Publică din Senatul României, am susținut și obținut avizul favorabil pentru inițiativa legislativă pe care am depus-o alături de colegii mei din grupul parlamentar PSD.”

Potrivit inițiatorilor, hainele purtate de elevi pot deveni uneori motiv de marginalizare. Uniforma ar elimina diferențele vestimentare. Astfel, statutul financiar al familiei ar deveni mai puțin evident în colectiv.

Elevii din familii sărace ar putea primi uniforma gratuit

Proiectul prevede și măsuri pentru familiile cu venituri reduse. Unele categorii de elevi ar putea primi uniforma gratuit. Alte familii ar putea beneficia de subvenții de 50%. Sprijinul financiar ar fi stabilit în funcție de veniturile familiei. La calcul ar urma să fie luate în considerare salariile, chiriile, activitățile independente și investițiile.

Alocațiile copiilor și bursele școlare nu ar fi incluse în calcul. Nici anumite prestații sociale destinate minorilor nu ar fi luate în considerare.

Cine ar putea primi gratuitate integrală

Familiile monoparentale ar putea beneficia de gratuitate până la un anumit venit lunar. Pentru acestea, pragul propus este de aproximativ 2.494 de lei pe membru de familie. În cazul familiilor cu un copil, limita ar fi de aproximativ 1.980 de lei. Pentru familiile cu doi copii, pragul ar coborî la aproximativ 1.505 lei. Familiile cu cel puțin trei copii ar putea beneficia de gratuitate sub pragul de aproximativ 1.254 de lei. Valorile sunt raportate la Indicatorul Social de Referință. În 2026, acesta are valoarea de 660 de lei.

Subvenție de 50% pentru alte familii

Familiile care depășesc pragul pentru gratuitate ar putea primi o subvenție de 50%. Pentru familiile monoparentale, intervalul propus ajunge până la aproximativ 2.996 de lei. În cazul familiilor cu un copil, limita superioară ar fi de aproximativ 3.366 de lei. Pentru familiile cu doi copii, venitul eligibil ar putea ajunge la aproximativ 2.541 de lei. Familiile cu cel puțin trei copii ar putea beneficia de subvenție până la aproximativ 2.046 de lei. Familiile care depășesc aceste limite ar urma să suporte integral costul uniformelor.

Școlile care nu respectă regula ar putea fi amendate

Proiectul prevede și sancțiuni pentru unitățile de învățământ care nu aplică noile reguli. Școlile care nu respectă obligația ar putea primi amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Inițiatorii susțin că măsura ar trebui să protejeze elevii, nu să pună presiune suplimentară asupra familiilor.

„Această măsură este gândită să protejeze, nu să împovăreze. Este o inițiativă în care cred din tot sufletul și care răspunde unei probleme reale din unitățile de învățământ: bullying-ul și discriminarea bazate pe statutul financiar al familiilor.”

Elevii nu sunt însă convinși de eficiența uniformei

Propunerea a stârnit deja reacții din partea reprezentanților elevilor. Consiliul Național al Elevilor contestă ideea uniformei obligatorii. Reprezentanții elevilor susțin că diferențele sociale nu dispar printr-o ținută identică. Aceștia spun că problemele reale ale sistemului educațional sunt mult mai complexe. Printre acestea se află abandonul școlar și inechitatea.

„Școala românească nu are nevoie de încă o reformă care arată bine în comunicat, dar care lasă de dorit în realitate.”

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