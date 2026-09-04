Tony Gatlif, regizorul care a făcut celebrul „Gadjo Dilo”, a murit. Avea 77 de ani

Tony Gatlif, regizorul care a făcut celebrul „Gadjo Dilo”, a murit. Avea 77 de ani
Tony Gatlif, regizorul care a făcut celebrul „Gadjo Dilo”, a murit
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Doliu în lumea cinematografiei internaționale. Tony Gatlif, regizorul celebrului „Gadjo Dilo”, a murit la 77 de ani. Cineastul francez s-a stins miercuri, în orașul Arles, din cauza unor probleme de sănătate. În momentul morții, Tony Gatlif lucra la un nou proiect cinematografic. Familia regizorului a anunțat decesul, potrivit AFP.

Numele lui Tony Gatlif este strâns legat de România prin filmul „Gadjo Dilo”. Pelicula a fost filmată la noi în țară și a avut-o în distribuție pe regretata Rona Hartner. Povestea urmărește întâlnirea unui francez cu o comunitate romă, iar Romain Duris și Rona Hartner au interpretat personajele principale ale producției.

Filmul a fost construit în jurul muzicii rome și al întâlnirii dintre culturi, iar Rona Hartner a avut un rol memorabil în peliculă.

Cine a fost Tony Gatlif

Tony Gatlif s-a născut pe 10 septembrie 1948, în Algeria. Numele său inițial era Michel Dahamani. Tatăl său era kabil, iar mama avea origini rome. A ajuns ulterior în Franța, unde și-a construit o carieră impresionantă în cinematografie.

În tinerețe, Gatlif a trecut inclusiv printr-o casă de corecție. Viața avea însă să i se schimbe complet. Camargue a reprezentat un moment important pentru viitorul regizor. Acolo a descoperit teatrul și și-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Am dus o luptă împotriva destinului meu, m-am luptat cu mine însumi. Camargue face parte dintre lucrurile care m-au salvat”, povestea Tony Gatlif în 2021.

Filmele lui au avut muzica în centrul poveștii

Tony Gatlif și-a construit întreaga carieră în jurul unor teme precum exilul, libertatea și identitatea. Muzica a ocupat un loc central în producțiile sale. Regizorul a explorat numeroase tradiții muzicale. A abordat flamenco în „Vengo” și muzica romă în „Les Princes”. Mai târziu, a explorat rebetiko în „Djam”, lansat în 2017.

Cineastul a devenit unul dintre cei mai importanți promotori ai culturii rome. Filmele sale au adus în atenția publicului povești despre comunități deseori ignorate.

Tony Gatlif a câștigat premiul pentru regie la Cannes

Cariera lui Tony Gatlif a fost încununată de numeroase premii internaționale. În 2004, regizorul a câștigat premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes. Distincția a venit pentru pelicula „Exils”, care aborda teme precum identitatea, exilul și originile. „Gadjo Dilo” i-a adus, la rândul său, mai multe recunoașteri internaționale.

Ministra franceză a Culturii, Catherine Pegard, a reacționat după moartea cineastului. Ea a descris cinematografia lui Gatlif drept una dedicată vieților rămase prea des neobservate.

Tony Gatlif nu renunțase la cinematografie nici în ultimele sale zile. Regizorul lucra la un film istoric în momentul în care s-a stins din viață.

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