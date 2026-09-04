Laurette, externată după două săptămâni de spitalizare! Cum se simte acum: „Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare”

Laurette, externată după două săptămâni de spitalizare! Cum se simte acum: „Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare”
Galerie Foto 5
Laurette a fost externată din spital /Foto:Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Calvarul pare că nu se mai termină pentru Laurette! În urmă cu două săptămâni, aceasta a ajuns, din nou, la spital și a fost nevoită să suporte noi tratamente. Recent a fost externată și a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Laurette este cât se poate de fericită că acum se poate bucura de confortul de acasă, însă lupta acesteia se pare că este departe de a se sfârși.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera.

Laurette a fost externată

După două săptămâni grele petrecute în spital, Laurette a ajuns acasă. A fost externată, iar reîntoarcerea în confortul propriei locuințe i-a adus multă bucurie. Aceasta le-a dat și urmăritorilor din mediul online vestea cea mare și le-a mărturisit cât este de bucuroasă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Ce bine e acasă după 14 zile de spital. După zile și nopți petrecute printre pereți de spital, tratamente, emoții și multă răbdare, să ajungi din nou acasă este o binecuvântare.

Astăzi mă bucur de lucrurile simple: patul meu, liniștea casei, o cafea și faptul că pot să respir puțin în voie. Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare, dar știu că fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte. Mulțumesc, Doamne, că m-ai adus din nou acasă!”, a scris Laurette, pe Instagram.

Laurette s-a întors acasă /Foto: Instagram

„Nu vă lăsați păcălite”

De asemenea, recent, Laurette a tras un semnal de alarmă. Având în vedere toate problemele și chinul prin care a trecut în urma procedurii de mărire a feselor, aceasta și-a sfătuit urmăritoarele să nu facă aceeași greșeală ca ea.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate.

Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a fost semnalul de alarmă tras de Laurette.

 

CITEȘTE ȘI:

Cine a avut grijă de fiica lui Laurette cât a stat în spital. „Mi-a fost alături și m-a încurajat”

Dieta din spital a lui Laurette. Bruneta a suferit 23 de operații

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit
Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit
Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani
Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani
Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică
Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică
Sorana Cîrstea, de neoprit la US Open. A trecut de Jasmine Paolini și merge în optimi
Sorana Cîrstea, de neoprit la US Open. A trecut de Jasmine Paolini și merge în optimi
Case gratuite pentru profesori! Metoda prin care o comună din România vrea să atragă cadrele didactice
Case gratuite pentru profesori! Metoda prin care o comună din România vrea să atragă cadrele didactice
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
Adevarul
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf
Click.ro
Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.