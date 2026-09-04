Laurette, externată după două săptămâni de spitalizare! Cum se simte acum: „Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare”

Calvarul pare că nu se mai termină pentru Laurette! În urmă cu două săptămâni, aceasta a ajuns, din nou, la spital și a fost nevoită să suporte noi tratamente. Recent a fost externată și a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Laurette este cât se poate de fericită că acum se poate bucura de confortul de acasă, însă lupta acesteia se pare că este departe de a se sfârși.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera.

Laurette a fost externată

După două săptămâni grele petrecute în spital, Laurette a ajuns acasă. A fost externată, iar reîntoarcerea în confortul propriei locuințe i-a adus multă bucurie. Aceasta le-a dat și urmăritorilor din mediul online vestea cea mare și le-a mărturisit cât este de bucuroasă.

„Ce bine e acasă după 14 zile de spital. După zile și nopți petrecute printre pereți de spital, tratamente, emoții și multă răbdare, să ajungi din nou acasă este o binecuvântare. Astăzi mă bucur de lucrurile simple: patul meu, liniștea casei, o cafea și faptul că pot să respir puțin în voie. Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare, dar știu că fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte. Mulțumesc, Doamne, că m-ai adus din nou acasă!”, a scris Laurette, pe Instagram.

„Nu vă lăsați păcălite”

De asemenea, recent, Laurette a tras un semnal de alarmă. Având în vedere toate problemele și chinul prin care a trecut în urma procedurii de mărire a feselor, aceasta și-a sfătuit urmăritoarele să nu facă aceeași greșeală ca ea.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a fost semnalul de alarmă tras de Laurette.

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Foto: Instagram