Vilele din „Insula Iubirii” pot fi închiriate de turiști. Cât costă un sejur de 7 nopți în Thailanda

Noul sezon „Insula Iubirii” se apropie cu pași repezi. Vineri, 4 septembrie, telespectatorii fac cunoștiință cu ispitele feminine și masculine, dar și cu participanții din acest an. Mai mult decât atât, vor revedea vilele spectaculoase din Thailanda, la care mulți visează.

Vilele puse la dispoziție pentru filmările reality show-ului „Insula Iubirii” nu sunt doar pentru asta. Telespectatorii care își doresc să ajungă în Thailanda, chiar în aceleași locuri o pot face.

Proprietățile emblematice pot fi închiriate de turiști, iar prețul este pe măsură. Așadar, dacă vrei să petreci șapte nopți în cele mai cunoscute vile, dar fără să îți testezi relația, iată cât trebuie să plătești. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vilele din „Insula Iubirii” pot fi închiriate

Sezonul X „Insula Iubirii” s-a filmat ca în anii precedenți în Thailanda, în regiunea Phuket, oferind peisaje de vis. Concurenții și ispitele, alături de Radu Vâlcan și echipa de producție, au petrecut 21 de zile acolo. Participanții au fost cazați în resorturi de lux, aflate în zone exclusiviste, mai exact pe Coconut Island, dar și în zona plajei Natai.

Destinația turistică este una liniștită, departe de agitație. Vilele Coastal Escape și Twin Villa au fost aranjate în cel mai mic detaliu, pentru a le pune concurenților la dispoziție o atmosferă specială. Acestea se află la o distanță de 25 de kilometri una față de cealaltă, adică aproximativ 33 de minute cu mașina.

Coastal Escape Natai, vila în care au fost cazate ispitele, se află la doar 20 kilometri față de aeroportul din Phuket. Turiștii se pot bucura de acces facil la plajă, intimitate, momente la apus și răsărit sau chiar plimbări romantice pe țărmul Mării Andaman. Pentru o astfel de experiență, oaspeții trebuie să plătească pe măsură.

Cât costă un sejur la vilele din „Insula Iubirii”

Cei care își doresc să ajungă la complexul Coastal Escape trebuie să știe că prețurile pentru o vilă cu piscină proprie și vedere la mare pornesc de la 250-300 de euro pe noapte. Astfel, un sejur de șapte zile, pentru un cuplu, costul ar fi, în medie, între 1.750 și 2.100 de euro doar pentru cazare.

Dacă vorbim despre vila fetelor, numită Twin Villas Seaview Kata se închiriază cu 200 de euro pe noapte. Pentru șapte nopți, un cuplu plătește în jur de 1.400 de euro. Pe de altă parte, cei care vor o experiență unică și închiriază integral una dintre cele două vile vor plăti 35.000 de euro pentru o singură săptămână.

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