Planurile PRO TV au fost date peste cap! Cum a pus câștigătorul de la Burlacii: Foc în Paradis mâna pe cei 50.000 de euro

Planurile PRO TV au fost date peste cap! Cum a pus câștigătorul de la Burlacii: Foc în Paradis mâna pe cei 50.000 de euro
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Emisiunea nici măcar nu a ajuns pe micile ecrane, dar în culisele Burlacii: Foc în Paradis se vorbește deja despre o strategie care a ridicat semne serioase de întrebare. CANCAN.RO a aflat detalii despre ceea ce s-a întâmplat înainte de marea finală și despre momentul în care planurile celor de la Pro TV au fost date peste cap complet. Câștigătorul show-ului a pus la cale o strategie prin care a reușit să pună mâna pe marele premiu în valoare de 50.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul, vă spunem în rândurile de mai jos. 

Paradisul se pregătește să ia foc la PRO TV, însă, înainte ca telespectatorii să vadă primele episoade, în culisele emisiunii tensiunile sunt la cote maxime. Și pe bună dreptate! Sursele CANCAN.RO ne-au oferit detalii de senzație despre cum a ajuns un concurent să pună mâna pe marele premiu. Burlacii: Foc în Paradis, emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu, debutează pe 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO, iar miza este una pe măsură, pe lângă posibilitatea de a-și găsi jumătatea, concurenții intră în cursa pentru marele premiu de 50.000 de euro. Producția este filmată în Turcia și miză pe atracții, gelozii, rivalități, conexiuni neașteptate și, evident, multă competiție.

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Strategia prin care câștigătorul de la Burlacii: Foc în Paradis a pus mâna pe cei 50.000 de euro

Finalul competiției a fost mult mai calculat decât și-ar fi imaginat publicul, dar mai ales șefii de la Pro TV.  Câștigătorul a avut o strategie pusă la punct, care nu a dat greș! A făcut o mișcare decisivă cu numai trei zile înainte de marea finală. Mai exact, acesta ar fi intrat într-o relație cu una dintre concurente. Momentul a fost unul cu atât mai interesant cu cât, în logica unei competiții construite în jurul iubirii și al conexiunilor romantice, o astfel de apropiere în pragul finalului poate schimba complet percepția asupra unui concurent.

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Numai că nu avea cum să nu apară suspiciunea că această apropiere nu ar fi fost neapărat despre fluturi în stomac. Ci despre 50.000 de euro! Relația a fost începută cu doar trei zile înainte de finală, suficient cât strategia să-i ofere câștigătorului avantajul de care avea nevoie pentru a ajunge la final și, ulterior, pentru a pune mâna pe marele premiu. Problema ar fi fost că strategia nu ar fi trecut neobservată. Evident, producătorii au sesizat că ceva nu se leagă în această poveste. Timingul a fost considerat cel puțin suspect. Când toată lumea se aștepta ca relațiile să fie deja consolidate, iar sentimentele să fi trecut prin toate filtrele competiției, a apărut brusc o nouă poveste. Convenabil, nu? Iar echipa de producție nu a mai avut ce să facă. Competiția își urmase cursul, regulile fuseseră stabilite, iar ceea ce se întâmpla între concurenți trebuia evaluat în interiorul mecanismului emisiunii. Iar dacă strategia respectivă a fost suficient de bine construită pentru a nu încălca efectiv regulile, ce se mai putea face? Rămâneți cu ochii pe noi, vom reveni cu detalii de senzație!

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