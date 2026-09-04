Gina Pistol și-a făcut-o cu mâna ei! Ce o scoate din minți pe vedeta de la Pro TV

Gina Pistol a avut o vară epuizantă! Între proiecte, familie și planurile pentru noile case, prezentatoarea nu și-a mai găsit aproape deloc timp pentru ea. A ajuns să-și dea seama că are nevoie de o perioadă de liniște, în care să-și pună ordine în gânduri. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate de la frumoasa prezentatoare despre ce se întâmplă acum în viața ei.

Pregătirile pentru cele două case au început încă de anul trecut, iar în 2026 Gina și Smiley au trecut, în sfârșit, la treabă. Una dintre locuințe va fi în București, iar cealaltă, visul mai vechi al Ginei, la munte. Cei doi au ales un loc liniștit, aproape de Brașov, unde își doresc să-i ofere micuței Josephine cât mai mult timp petrecut în natură, departe de agitația orașului. Nu este gândită pentru închiriat sau pentru afaceri, ci strict pentru familie și prieteni. O adevărată oază de liniște, unde Gina, Smiley și Josephine să poată evada atunci când simt nevoia să lase în urmă agitația de zi cu zi.

„Am aparținut familiei și proiectelor, dar eu cu mine nu am avut timp să stau”

Deși pare că a avut orice, oricând, Gina provine dintr-o familie normală, unde toată copilăria și-a împărțit camera cu fratele ei. Acum vrea să își îndeplinească unele dintre dorințe, și anume să aibă propriul ei spațiu, dressingul ei, baia ei. A muncit și muncește mult pentru asta și se bucură acum de roade. Partea de designer a rămas pentru ea, în timp ce Smiley se ocupă de partea mai grea: țevi, finisaje etc.

În ultima perioadă, Gina recunoaște că și-ar fi dorit să aibă mai mult timp pentru ea. Ar fi vrut să meargă mai des la munte, să citească și pur și simplu să se bucure de câteva momente de liniște. Spune însă că, atunci când încearcă să se relaxeze, gândurile îi fug imediat la toate lucrurile pe care le are de rezolvat: casa, fiica ei, cumpărăturile sau treburile de zi cu zi.

CANCAN: Vă pregătiți de grădiniță?

Gina Pistol: Noi am început deja. Fiica mea a început pe 27 august. Ea este la grădiniță, dar este anul 1. Nu prea am înțeles eu cum este asta, nu m-am adaptat încă. Dar i-a plăcut foarte mult. În prima zi, după ce am luat-o de la program, în mașină mi-a zis: „Mami, mă pot întoarce la școală?”. Îi place foarte mult, este foarte încântată.

CANCAN: Ai cumpărat rechizite?

Gina Pistol: I-am luat un rucsac colorat, frumos, cu numele ei inscripționat pe el.

CANCAN: Ce ați făcut vara asta?

Gina Pistol: A fost o vară plină. Am avut filmări în platou, prin țară, am avut întâlniri cu arhitecta care se ocupă de ridicarea celor două case, care este un proces tare anevoios și greu. Cu acte, cu tot. Eu am crezut că, dacă mi-am ales canapeaua și culoarea, gata, casa este ridicată. Dar nu, nene! Acum îi înțeleg pe toți prietenii care îmi spuneau că este greu să ridici o casă în ziua de azi, și cu muncitorii, cu tot.

„Eu am crezut că, dacă mi-am ales canapeaua și culoarea, gata, casa este ridicată”

CANCAN: Cum te-ai împărțit cu Andrei?

Gina Pistol: Eu iau deciziile în ceea ce privește culorile, detaliile și tot ce ține de partea asta, iar el se ocupă de țevi și restul fierăraiei, pentru că eu nu mă pricep acolo.

CANCAN: Ce voiai să faci și nu ai făcut?

Gina Pistol: Mi-a plăcut ce am făcut, doar că a fost obositor. Mi-ar fi plăcut să merg mai des la munte la noi, să petrec mai mult timp așa, eu cu mine, pentru că am aparținut familiei și proiectelor, dar eu cu mine nu am avut timp să stau. Voiam să citesc și eu. Mi-am dat seama că tot îmi cumpăr cărți, ador să citesc, dar mi-am ieșit din mână. Îmi cumpăr o carte, citesc câteva pagini și nu mă pot concentra. Îmi fuge gândul: „Stai, că mai am liste. Stai, că trebuie să mai cumpăr ceva pentru casă. Stai, că fiică-mea a crescut, are nevoie de un număr mai mare la pantof. Stai, că pisoiul a rămas fără tratament. Stai, că sună telefonul sau cineva la ușă.” Și las cartea. Mă întorc la ea peste câteva zile și uite așa… Îmi aleargă gândurile. Trebuie să fac eu puțină ordine și să mă așez.

CANCAN: Este ceva la casă ce îți dorești tu neapărat?

Gina Pistol: Da. Vreau să fie genul de casă cozy, să ai senzația aia că ești acasă. Că sunt case în care intri și nu-ți vine să stai. Și vreau ca fiecare membru al casei să aibă un colț al lui.

Am dormit cu fratele meu în dormitor când eram mică, nu am avut și eu un dulap al meu, iar acum vreau și eu dressingul meu, baia mea, casa mea. (râde) Deci asta vreau: fiecare cu colțul lui. Ne-am făcut și o cameră de socializare, unde să mergem să jucăm cărți, să ascultăm muzică, să ne relaxăm. Și, pe final, vreau să vă uitați din 7 septembrie la MasterChef. Este senzațional sezonul ăsta, credeți-mă pe cuvânt!

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