Alina Pușcaș, îngrijorată pentru fiul ei. Alexandru a ajuns de urgență la medic: „E groaznic

Alina Pușcaș
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Alina Pușcaș și-a îngrijorat urmăritorii după ce a povestit că unul dintre copiii săi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Vedeta a ajuns de urgență la medic împreună cu fiul său, Alexandru, care se confruntă cu probleme de sănătate. Ea a oferit câteva detalii atât despre starea băiatului, cât și despre diagnosticul primit.

Prezentatoarea TV a avut din nou motive de îngrijorare în ceea ce îl privește pe fiul ei, Alexandru. Alina Pușcaș a povestit că a fost nevoită să ajungă cu băiatul la medic, după ce acesta a dezvoltat o reacție alergică puternică.

Starea băiatului s-a agravat, iar reacția alergică a devenit tot mai intensă. Alexandru a început să întâmpine probleme de respirație, moment în care Alina Pușcaș s-a alarmat și a decis să solicite ajutor medical.

„Respira pe nas doar în proporție de 10%”

Alina Pușcaș a povestit recent despre o situație care i-a dat emoții în familie. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” este foarte activă în mediul online, unde le vorbește frecvent urmăritorilor despre momente din viața sa.

De această dată, vedeta a dezvăluit că fiul ei, Alexandru, a avut nevoie de un consult medical din cauza unei alergii puternice. În această perioadă, alergiile provocate de ambrozie pot deveni mai intense. Băiatul s-a confruntat cu simptome care i-au creat dificultăți inclusiv atunci când încerca să mănânce sau să înghită.

„Ieri, am fost la alergolog de urgență cu Alex, deoarece ajunsese să mai poată respira pe nas doar în proporție de 10%. În rest, era aproape tot timpul congestionat. Respira pe gură, inclusiv că nu mănâncă.

Mănâncă câte o înghițitură, cât poate să mestece, după care se oprește, respiră și tot așa. E groaznic. Alex a ajuns în situația în care să nu mai poată să se concentreze la diverse competiții sau învățătură”, a declarat prezentatoarea, pe TikTok.

Sursa foto: Social media

Alina Pușcaș, îngrijorată de starea fiului său

În urma consultului medical, Alina Pușcaș a primit recomandări clare din partea specialistului în privința tratamentului lui Alexandru. Băiatul trebuie să urmeze o schemă cu mai multe medicamente, menită să țină sub control simptomele alergiei.

Prezentatoarea a recunoscut că sunt atât de multe denumiri de reținut, încât nu a reușit deocamdată să le memoreze pe toate. Ea a ținut să atragă atenția și asupra riscurilor pe care le pot avea alergiile. Vedeta consideră că astfel de reacții nu ar trebui ignorate și le recomandă oamenilor să le trateze cu seriozitate, mai ales atunci când simptomele devin severe.

„Am mers la doamna doctor și, bineînțeles, că mi-a dat o listă cu analize pe care trebuie să le facem. M-am speriat. A fost reacție normală, în momentul în care am văzut lista de medicamente.

De când am început tratamentul, sunt cu foaia în mână, pentru că nu am cum să rețin ordinea. Chiar trebuie să luăm foarte în serios alergiile”, a mai adăugat vedeta.

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