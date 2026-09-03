Gabriela Lucuțar, mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu după acuzațiile aduse: ”Nu am fost niciodată prietene”

Reîncepe scandalul dintre Regina Întunericului și Adriana Bahmuțeanu
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Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, a revenit cu declarații despre scandalul cu Adriana Bahmuțeanu. Cele două femei au ajuns în centrul unui conflict după moartea lui Silviu Prigoană. Gabriela Lucuțar s-a ocupat de înmormântarea afaceristului. Acum, aceasta își renovează lăcașul unde își desfășoară activitatea. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

„Regina Întunericului” a povestit la Dan Capatos Show despre lucrările pe care le face în prezent. Aceasta spune că și-a dorit foarte mult acest spațiu, iar renovarea ar urma să fie finalizată la începutul lunii decembrie. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este o cameră care pe mine mă liniștește foarte mult. Mi-am dorit-o din tot sufletul. Este foarte importantă. Nu poate fi apăsătoare din moment ce e pictată Maica Domnului împreună cu sfinții. Este un loc de rugăciune, pentru că, în momentul în care se întâmplă decesul, familia vine și se roagă pentru sufletul celui plecat. Nu am vrut să dau niciun fel de imagine, pentru că nu sunt încă gata. Și vreau să fac o deschidere așa cum se cuvine. Cred că la începutul lui decembrie sunt gata. Cea pe care o aveam ănainte era normală, adaptată de mine, tot frumos făcută, dar nu era ce îmi doream eu. Foarte frumos făcută, aveam pe un perete foarte multe icoane, cu logică, cum le fac eu. Adică nu multe și fără logică.”

Gabriela Lucuțar, reacție dură la acuzațiile Adrianei Bahmuțeanu

Discuția s-a schimbat atunci când Dan Capatos a adus în prim-plan conflictul dintre Gabriela Lucuțar și Adriana Bahmuțeanu. După moartea lui Silviu Prigoană, Gabriela a devenit ținta unor speculații privind modul în care s-ar fi desfășurat funeraliile. Printre acuzațiile vehiculate s-au numărat și cele privind un presupus „ritual satanic”.

„În ceea ce privește tot ceea ce fac eu, este doar fabulația ei și să-i fie rușine pentru ce spune. Eu întotdeauna respect pe toată lumea, îmi văd de treaba mea, niciodată nu deranjez pe nimeni și nu vreau să fiu deranjată. În momentul în care se speculează sau se spun lucruri… În momentul în care cineva, în speță doamna Bahmuțeanu, vorbește lucruri mincinoase ce mă privesc, pe mine mă deranjează.”

„Nu am fost niciodată prietenă cu ea”

Lucuțar a ținut să clarifice și relația pe care ar fi avut-o cu Adriana Bahmuțeanu. Deși în spațiul public s-a vehiculat că cele două femei ar fi fost prietene, Gabriela neagă această informație.

„În primul rând, eu nu am fost niciodată prietenă cu ea. S-a tot spus că am fost prietene. Nu, nu am fost prietene. Din contră. Eu întotdeauna respect pe toată lumea, îmi văd de treaba mea, niciodată nu deranjez pe nimeni și nu vreau să fiu deranjată. Pe mine mă deranjează mai puțin că nu mă cunoaște. Dar, în momentul în care încerci să inventezi lucruri despre ceea ce fac eu, despre profesia mea, despre profesionalismul meu, despre activitatea mea, care să-mi afecteze afacerea… Numai oamenii care ar putea să aibă o puțină doză de inteligență ar putea să creadă așa ceva.”

Gabriela Lucuțar: „Era vorba despre un deces”

Dan Capatos a amintit și despre aparițiile publice de după moartea lui Silviu Prigoană. Gabriela a declarat că perioada respectivă a fost extrem de încărcată emoțional. Totodată, aceasta spune că nu acceptă acuzațiile privind modul în care și-ar fi făcut meseria.

„Dacă tu îți permiți să râzi și să vii să faci… nu este problema mea. Nu mă interesează. Dar trebuie să facem așa și o analiză a momentului. Era vorba despre un deces. Doamna suferea după fostul soț? Nu mi s-a părut că e obosită. Eu n-am jignit-o niciodată. Aș putea, dar nu mă cobor la un astfel de nivel. Niciodată în viața asta nu am vorbit sau nu voi vorbi urât despre trupurile neînsuflețite.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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