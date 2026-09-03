Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă

Tzancă Uraganu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tzancă Uraganu își extinde planurile de afaceri și face un pas important într-un domeniu complet diferit de muzică. Artistul a anunțat că societatea sa, Tzancă Residence, a achiziționat un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați, pe care intenționează să dezvolte un proiect imobiliar de amploare.

Planul prezentat de manelist este unul ambițios și vizează construirea a trei blocuri de locuințe, într-o zonă pe care acesta o consideră foarte bine poziționată. Proiectul ar urma să includă și facilități dedicate viitorilor locatari, printre care o piscină și un loc de joacă pentru copii.

Tzancă își face intrarea în domeniul imobiliar

După ce și-a construit o carieră importantă în industria muzicală, Tzancă Uraganu își îndreaptă atenția către sectorul imobiliar. Artistul intenționează să transforme terenul recent achiziționat într-un ansamblu rezidențial care să cuprindă mai multe clădiri de locuințe.

Terenul are o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați și este amplasat pe Bulevardul Ploieștiului. Zona este descrisă ca fiind una mixtă, în apropierea atât a blocurilor, cât și a caselor, cu acces la mai multe servicii și puncte comerciale.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este ca viitorii locatari să aibă la dispoziție cât mai multe facilități în apropierea locuinței. Printre elementele anunțate se numără o piscină și un spațiu de joacă destinat copiilor, ceea ce ar transforma viitorul complex într-un proiect orientat nu doar către locuire, ci și către confortul celor care vor ajunge să cumpere sau să locuiască acolo.

„Salutare, prietenii mei! Vreau să vă anunț cu bucurie, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi, 2 septembrie, societatea Tzancă Residence tocmai a achiziționat acest teren, unde va avea loc și se va construi, cu ajutorul lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu se poate face nimic, cel mai mare proiect din viața mea.

Proiectul, zic eu, că va arăta așa. Deci vor fi trei blocuri gata, zic eu, în maximum doi ani, doi ani și jumătate. Dar primul bloc va începe la anul, în 2027, în Bulevardul Ploieștiului, așa cum v-am spus.

Vreau să duc imobiliarele la un nivel maxim, așa cum am dus și muzica, prin seriozitatea mea, prin cuvântul meu și prin munca mea. Așa că o să revin cu detalii.

Avem aici 3.000 de metri, vor fi trei blocuri în maximum doi ani, doi ani și jumătate, cu piscină, cu loc de joacă, în Bulevardul Ploieștiului.”, a spus Tzancă.

Primul bloc ar urma să fie construit în 2027

Potrivit planului prezentat de artist, lucrările ar urma să înceapă cu primul dintre cele trei blocuri. Construcția acestuia este programată pentru anul 2027, urmând ca întregul proiect să fie dezvoltat într-un interval estimat la aproximativ doi ani sau doi ani și jumătate.

Dacă planurile vor fi respectate, toate cele trei clădiri ar putea fi finalizate într-o perioadă relativ scurtă pentru amploarea proiectului. Artistul a transmis că intenționează să urmărească îndeaproape dezvoltarea investiției și să transforme proiectul într-unul dintre cele mai importante proiecte personale ale sale.

Intrarea în imobiliare reprezintă astfel o nouă direcție pentru Țzancă Uraganu, care până acum s-a remarcat în principal prin activitatea sa artistică și prin proiectele din industria muzicală.

CITEŞTE ŞI: Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse

Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei: „Cel de-al șaptelea copilaș”
Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei: „Cel de-al șaptelea copilaș”
Ana Baniciu a spus ce înseamnă, de fapt, luxul pentru ea. Vacanță simplă la Eforie, alături de familie
Ana Baniciu a spus ce înseamnă, de fapt, luxul pentru ea. Vacanță simplă la Eforie, alături de familie
Andreea Marin, mesaj despre schimbările din viața ei la final de vară: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”
Andreea Marin, mesaj despre schimbările din viața ei la final de vară: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”
Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări
Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări
Lele, primele declarații după ce saxofonistul său a fost agresat: ”O să încercăm să rezolvăm situația”
Lele, primele declarații după ce saxofonistul său a fost agresat: ”O să încercăm să rezolvăm situația”
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Gandul.ro
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu
Adevarul
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
Click.ro
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Gandul.ro
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Mediafax Spania
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.