Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă

Tzancă Uraganu își extinde planurile de afaceri și face un pas important într-un domeniu complet diferit de muzică. Artistul a anunțat că societatea sa, Tzancă Residence, a achiziționat un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați, pe care intenționează să dezvolte un proiect imobiliar de amploare.

Planul prezentat de manelist este unul ambițios și vizează construirea a trei blocuri de locuințe, într-o zonă pe care acesta o consideră foarte bine poziționată. Proiectul ar urma să includă și facilități dedicate viitorilor locatari, printre care o piscină și un loc de joacă pentru copii.

Tzancă își face intrarea în domeniul imobiliar

După ce și-a construit o carieră importantă în industria muzicală, Tzancă Uraganu își îndreaptă atenția către sectorul imobiliar. Artistul intenționează să transforme terenul recent achiziționat într-un ansamblu rezidențial care să cuprindă mai multe clădiri de locuințe.

Terenul are o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați și este amplasat pe Bulevardul Ploieștiului. Zona este descrisă ca fiind una mixtă, în apropierea atât a blocurilor, cât și a caselor, cu acces la mai multe servicii și puncte comerciale.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este ca viitorii locatari să aibă la dispoziție cât mai multe facilități în apropierea locuinței. Printre elementele anunțate se numără o piscină și un spațiu de joacă destinat copiilor, ceea ce ar transforma viitorul complex într-un proiect orientat nu doar către locuire, ci și către confortul celor care vor ajunge să cumpere sau să locuiască acolo.

„Salutare, prietenii mei! Vreau să vă anunț cu bucurie, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi, 2 septembrie, societatea Tzancă Residence tocmai a achiziționat acest teren, unde va avea loc și se va construi, cu ajutorul lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu se poate face nimic, cel mai mare proiect din viața mea. Proiectul, zic eu, că va arăta așa. Deci vor fi trei blocuri gata, zic eu, în maximum doi ani, doi ani și jumătate. Dar primul bloc va începe la anul, în 2027, în Bulevardul Ploieștiului, așa cum v-am spus. Vreau să duc imobiliarele la un nivel maxim, așa cum am dus și muzica, prin seriozitatea mea, prin cuvântul meu și prin munca mea. Așa că o să revin cu detalii. Avem aici 3.000 de metri, vor fi trei blocuri în maximum doi ani, doi ani și jumătate, cu piscină, cu loc de joacă, în Bulevardul Ploieștiului.”, a spus Tzancă.

Primul bloc ar urma să fie construit în 2027

Potrivit planului prezentat de artist, lucrările ar urma să înceapă cu primul dintre cele trei blocuri. Construcția acestuia este programată pentru anul 2027, urmând ca întregul proiect să fie dezvoltat într-un interval estimat la aproximativ doi ani sau doi ani și jumătate.

Dacă planurile vor fi respectate, toate cele trei clădiri ar putea fi finalizate într-o perioadă relativ scurtă pentru amploarea proiectului. Artistul a transmis că intenționează să urmărească îndeaproape dezvoltarea investiției și să transforme proiectul într-unul dintre cele mai importante proiecte personale ale sale.

Intrarea în imobiliare reprezintă astfel o nouă direcție pentru Țzancă Uraganu, care până acum s-a remarcat în principal prin activitatea sa artistică și prin proiectele din industria muzicală.

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