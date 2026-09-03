Ana Baniciu a spus ce înseamnă, de fapt, luxul pentru ea. Vacanță simplă la Eforie, alături de familie

Ana Baniciu a lăsat fițele deoparte și a arătat cum arată, de fapt, vacanța ei perfectă! Artista a fugit de decorurile pretențioase și de planurile bătute în cuie și s-a dus direct la Eforie, unde a găsit rețeta unei veri fără fandoseli. Cearșaful întins pe plajă, copiii în apă, lada frigorifică plină și muzica veche au fost suficiente pentru ca vedeta să declare victoria.

Dar imaginile de la mare nu spun chiar toată povestea. De când a devenit mamă, în urmă cu mai bine de un an și jumătate, prioritățile Anei Baniciu s-au schimbat radical. Fiul ei, Aris, este acum centrul universului artistei, iar zilele de vacanță sunt construite în jurul familiei, al prietenilor și, mai ales, al timpului petrecut împreună.

Ana Baniciu a renunțat la fițe!

Iar la Eforie, Ana pare să fi redescoperit un tip de vacanță pe care mulți l-au lăsat în urmă. Artista a povestit că a petrecut o zi la malul mării în compania familiei și a prietenilor și că s-a simțit mai bine ca niciodată. Copiii s-au bălăcit, adulții s-au relaxat, muzica a mers în surdină, iar micul dejun a avut exact gustul vacanțelor de altădată.

„Ne place așa. Cum au stat și ai noștri. Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică, o boxă din care se aude muzică veche și, obligatoriu, ouă, roșii și brânză la micul dejun. Fără prea multe planuri, fără prea multe pretenții. Doar prieteni, copii, mare și zile care curg încet. Nu e ăsta, de fapt, luxul suprem?”, a fost mesajul Anei Baniciu.

Viața ei s-a schimbat radical de când a devenit mamă

Viața Anei Baniciu s-a schimbat după venirea pe lume a lui Aris, băiețelul pe care îl are împreună cu Edy Kovacs. Maternitatea i-a adus bucurii uriașe, dar și provocări despre care artista nu s-a ferit să vorbească. Una dintre cele mai complicate misiuni a fost găsirea unei persoane care să poată avea grijă de fiul ei și în care familia să aibă încredere.

„A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie”, a povestit Ana.

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Prin ce peripeții a trecut Ana Baniciu până a găsit bona pefectă: “Noi am depus actele, însă ea nu a mai venit, nu a mai fost de găsit în Filipine”