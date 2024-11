Prin ce peripeții a trecut Ana Baniciu până a găsit bona pefectă: “Noi am depus actele, însă ea nu a mai venit, nu a mai fost de găsit în Filipine”

Ana Baniciu și Edy Kovacs experimentează de 5 luni statutul de părinți pentru Aris, băiețelul care le-a completat familia și parcă i-a unit și mai mult. De aproximativ o săptămână, programul a devenit mai relaxat, întrucât în casa lor s-a instalat o bonă filipineză, care are chimie atât cu ei, cât și cu fiul lor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fata lui Mircea Baniciu ne-a povestit prin ce peripeții a trecut până a găsit bona internă, dar și ce planuri are cu muzica. Un lucru este cert: Aris este prioritatea ei!

Ana Baniciu a bifat marți seară primul eveniment monden. După luni bune în care s-a dedicat în totalitate fiului ei, proaspăta mămică a participat la lansarea unor produse pentru îngrijirea părului și a pielii. Fiind o situație atipică pentru ea faptul că lipsește de acasă pentru câteva ore, artista a ținut în permanență legătura cu bona prin telefon, asigurându-se că totul se desfășoară conform instrucțiunilor.

Ana Baniciu: „Este prima seară în care las copilul doar cu bona. Sunnt stresată, nu vreți să știți!”

CANCAN.RO: Ai bilet de voie în seara asta?

Ana Baniciu: Avem bonă de o săptămână și este prima seară în care las copilul doar cu bona. Sunt stresată, nu vreți să știți!

CANCAN.RO:Am văzut mai devreme, erai pe telefon te asigurai că a Aris a făcut băița de seară.

Ana Baniciu: Da, a făcut băița și doarme acum, e perfect! Este ora 20.00, deci fix pe fix.

Ana Baniciu: „Ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu”

CANCAN.RO: Cum a fost procesul de găsire a bonei? Este de la noi sau din afară?

Ana Baniciu: Nu, ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine. După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: ok, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general.

CANCAN.RO: Cum a fost adaptarea cu Aris?

Ana Baniciu: Foarte ușoară, cred că acesta este atu-ul lor, a celor străine, faptul că știu imediat să se muleze așa pe ce e nevoie și în casă. Au flerul ăsta, știu când să se retragă, știu când să fie acolo, foarte interesant! Am crezut că o să fie mult mai greu, dar ea a făcut sincer ca totul să fie mult mai simplu.

CANCAN.RO: O dată cu venirea ei, ai căpătat și tu un pic de libertate. Ce pregătești?

Ana Baniciu: Nici nu știu cu ce să încep! E un moment în care trebuie să îmi adun așa un pic gândurile, pentru că până în momentul de față am stat doar cu băiețelul nostru și m-am bucurat tare mult de cele 5 luni petrecute chiar cot la cot așa.

Iar acum am multe proiecte, dar trebuie să le iau încet, pentru că vin după o perioadă care, chiar dacă nu am părut, poate, că nu m-am întâlnit cu voi la evenimente, dar eu am făcut chestii acasă. Îmi doresc foarte mult, în primul rând, să mențin chestia asta, adică Aris să rămână pe primul loc și după. Știi cum se zice family first acum, dar am multe lucruri de făcut și o să fac cu siguranță și melodii noi. Online-ul funcționează și a funcționat și după ce am născut, de aceea zic că a fost o perioadă cu multe chestii, am și lucrat, dar am și crescut un copil. A fost zăpăceală, dar frumos!

Ana Baniciu: „Îmi e tare dor de muzică”

CANCAN.RO: Te-ai descurcat pe toate planurile și foarte bine.

Ana Baniciu: Am reușit cumva, da.

CANCAN.RO: Când te întorci pe scenă?

Ana Baniciu: Nu știu să îți răspund la întrebarea asta. Mi-aș dori cât de curând, îmi e tare dor de muzică. Muzică în ultima perioadă doar am ascultat, nu am și creat, dar cu siguranță mă voi întoarce acum și în studio.

