Eric Berinde, ispita de la Insula Iubirii, s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Eric Berinde, ispita de la Insula Iubirii, s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă
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Ispita masculină care s-a căsătorit / Sursa foto: captură TV
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Eric Berinde, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, s-a căsătorit! Tânărul a făcut pasul cel mare alături de femeia pe care a ales-o să îi fie parteneră pentru tot restul vieții. După o perioadă în care a trecut prin mai multe momente dificile, viața pare să îi surâdă din toate punctele de vedere.

Eric Berinde a participat la Insula Iubirii în 2024, unde a făcut parte din categoria ispitelor masculine și i-a intrat în grații Cristinei Petre. Dincolo de apariția sa în emisiune, tânărul are o poveste de viață marcată de experiențe care l-au făcut să devină mai puternic și mai atent la oamenii din jurul său.

Originar din România, Eric a locuit în Elveția, unde și-a construit cariera în domeniul fitnessului și HoReCa, după ce a absolvit Facultatea de Construcții Civile. În plan personal, a trecut printr-o despărțire dureroasă, după ce fosta iubită l-ar fi părăsit pentru un prieten.

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Cea mai importantă persoană din viața lui, până în prezent, era mama sa, alături de care a trecut printr-o perioadă dificilă după ce aceasta a fost diagnosticată cu cancer și a suferit o intervenție la Viena. Din fericire, starea ei s-a îmbunătățit.

Eric Berinde s-a căsătorit

Acum, după toate aceste încercări, Eric Berinde traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Astăzi, pe 3 septembrie 2026, fosta ispită de la Insula Iubirii s-a cununat civil cu aleasa inimii sale și a început un nou capitol alături de femeia pe care o iubește.

Acesta a publicat o fotografie în care este alături de soția și mama sa, în fața primăriei. Descrierea este una emoționantă, arătând cât de multe le prețuiește pe femeile din viața sa.

„Mama mi-a dat viață, m-a crescut și mi-a fost alături de la început. Soția mea mi-a oferit un nou început și femeia alături de care aleg să-mi trăiesc tot restul vieții. Azi, în ziua în care am devenit o familie, am lângă mine două dintre cele mai importante femei din viața mea. Sunt recunoscător pentru amândouă și pentru tot ce însemnați pentru mine. Vă iubesc!”, a scris Eric Berinde, pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

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