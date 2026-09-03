Ea este tânăra care s-a înecat într-un lac din Spania. Ioana Dragnea avea doar 25 de ani

O tragedie cumplită a lovit o familie de români din Spania. Ioana Dragnea, o tânără în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a înecat în lacul de acumulare La Morea, din localitatea Beriain, provincia Navarra. Femeia a fost scoasă din apă în stare de inconștiență și transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, starea sa nu s-a mai îmbunătățit.

Ioana a rămas internată în stare critică timp de mai multe zile, iar pe 31 august medicii au constatat decesul acesteia. Moartea tinerei a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și un copil care, la doar un an, a rămas fără mamă.

Ioana se afla la lac împreună cu familia

Potrivit informațiilor apărute despre tragedie, în ziua în care s-a produs incidentul, Ioana se afla la lacul La Morea împreună cu mai multe rude. Tânăra venise în zona de agrement alături de familie și îl avea cu ea pe fiul său, Leonardo.

La un moment dat, Ioana ar fi intrat în apă pentru a se răcori. Înainte de a merge la scăldat, copilul a fost lăsat în grija unei verișoare. Ulterior, situația a luat o turnură dramatică, iar tânăra a ajuns în dificultate în apă. Femeia a fost scoasă din lac fără să fie conștientă. Echipajele de intervenție au fost solicitate pentru a-i acorda primul ajutor, iar Ioana a fost transportată la spital, unde medicii au încercat să îi salveze viața.

Din nefericire, starea ei a rămas extrem de gravă. După zile în care familia a sperat într-o minune, Ioana s-a stins din viață la vârsta de numai 25 de ani.

Cea mai grea lovitură pentru familie este pierderea unei tinere mame. Ioana avea un băiețel în vârstă de numai un an, Leonardo, iar moartea ei schimbă radical viața copilului. Tânăra își construise viața în Spania și își întemeiase o familie alături de partenerul său, Ramon. Cei doi aveau planuri pentru viitor și urmau să își unească destinele prin căsătorie.

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