Anna s-a întors la locul „faptei”, pe Transfăgărășan! Ce mesaj i-a transmis ucraineanca pensionarului SRI

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Declarația de iubire scrisă direct pe o stâncă de pe Transfăgărășan, care a stârnit un val de reacții în mediul online, capătă o nouă formă! Anna i-a întors gestul de iubire pensionarului SRI, în vârstă de 55 de ani. Blondina s-a întors chiar la locul în care Mihai și-a declarat dragostea, iar imaginile postate de aceasta spun mai mult decât o mie de cuvinte. Mai jos aveți toate detaliile, inclusiv fotografiile distribuite de ucraineancă!

După ce CANCAN.RO v-a prezentat povestea din spatele gestului de iubire, inclusiv cine este Anna, femeia pentru care domnul Mihai a riscat o amendă considerabilă, și v-a dezvăluit și cum a început relația dintre cei doi (VEZI AICI), ucraineanca a revenit pe Transfăgărășan și i-a întors gestul de iubire pensionarului, în vârstă de 55 de ani.

Una dintre imaginile postate de Anna pe social media

Una dintre imaginile postate de Anna pe social media

Anna i-a întors gestul de iubire domnului Mihai

Se pare că locul în care numele ei a fost scris pe stâncă nu este unul oarecare pentru Anna. Blondina a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini și videoclipuri din zona în care pensionarul SRI și-a declarat dragostea în cel mai controversat mod cu putință. Ba mai mult, pe unul dintre clipurile publicate, Anna a transmis un mesaj care lasă loc de interpretări: „They removed it from the rock, but they didn’t remove it from memory… To be continued.”(L-au scos de pe stâncă, dar nu l-au scos și din memorie… Va continua).

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Nu mai punem la îndoială faptul că Anna i-a întors gestul de iubire pensionarului. Dacă Mihai a ales să-i scrie numele cu graffiti pe traseul spectaculos al Transfăgărășanului, Anna a ales să arate, la rândul ei, că momentul respectiv nu a fost uitat. Chiar dacă numele ei a fost șters de pe munte, amintirea pare să fi rămas. Însă, acel „To be continued” ridică, inevitabil, un semn de întrebare… Să ne așteptăm oare la un nou gest de iubire din partea celor doi?

O astfel de declarație de dragoste pare desprinsă din anii de liceu, atunci când iubirea era scrisă cu creta în curtea școlii, iar formulele de genul „X + Y = love” erau suficiente pentru a demonstra lumii întregi că doi oameni se iubesc.

Cam așa stau lucrurile și în cazul Annei și al lui Mihai. Doar că, de data aceasta, în locul unei bănci din curtea școlii avem spectaculosul Transfăgărășan, iar în loc de cretă, un graffiti care a ajuns rapid în centrul atenției.

Anna, revoltată pentru celelalte graffiti-uri care nu au fost sancționate

Anna, revoltată pentru celelalte graffiti-uri care nu au fost sancționate

Dar să revenim la fotografiile postate! Anna pare să le răspundă și celor care au condamnat gestul bărbatului. Aceasta a atras atenția asupra faptului că pe munte mai există și alte graffiti-uri care, probabil, nu au fost sancționate.

Dar, dragă Anna, știi proverbul: „Hoțul neprins este negustor cinstit”? Așa și în cazul de față. Faptul că există și alte graffiti-uri pe munte nu schimbă cu nimic situația lui Mihai, chiar dacă, privite prin ochii voștri, mesajele de pe stâncă au cu totul o altă însemnătate.

VEZI ȘI: A vrut să-și declare iubirea, dar a ajuns „vedetă” pe internet. Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan

CITEȘTE ȘI: Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan. Gestul îl poate costa 6.000 de lei

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