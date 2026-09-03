Adevăratul motiv pentru care Pepe a plecat de la Antena 1. Cum s-a produs mutarea-surpriză, de fapt

Pepe a oferit surpriza toamnei și, după mai bine de 13 ani petrecuți în Antena 1, a schimbat tabăra și a semnat cu Kanal D. Cu o experiență de peste două decenii în lumea divertismentului, celebrul artist este gata să înceapă un capitol nou în carieră, și să aducă pe micile ecrane o doză de energie, umor și spectacol de calitate. Artistul ne-a dezvăluit că oferta trustului a fost „de nerefuzat”, astfel că, la auzul ei nu a mai stat pe gânduri și a semnat imediat. În cadrul televiziunii, Pepe nu va prezenta un singur format, ci va avea un rol mai amplu în zona de divertisment. Ce a cântărit cel mai mult în luarea unei astfel de decizii, ce i-au spus apropiații, dar și cum se împarte între viața de prezentator și cea de proaspăt tătic, aflăm de la el în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO.

Pepe a schimbat locul, a schimbat norocul, astfel că din toamnă îl vom vedea la Kanal D, acolo unde va fi amfitrionul mai multor showuri din zona de diverstisment. Celebrul artist este pregătit să intre într-o nouă etapă profesională, fără să neglijeze însă familia. Așa cum știm, artistul are 4 copii, cel mai mic venind pe lume în luna aprilie. Cum se împarte între rolul de tată, de prezentator și de soț, dar și ce surprize ne pregătește, aflați în rândurile următoare.

Pepe, dezvăluiri despre mutarea la Kanal D: „Au venit cu o ofertă de nerefuzat”

CANCAN.RO: Pepe, ne întâlnim la petrecerea Viva și îmi place mult ținuta ta. E în ton cu noua schimbare, nu?

Pepe: Da, sunt plin de viață. E o schimbare binevenită întotdeauna. E o decizie pe care nu am luat-o în grabă, ci am cântărit-o foarte bine după o perioadă în care am făcut parte din familia Antena 1 și le mulțumesc mult. Am mai avut și alte propuneri, dar când a venit această propunere foarte serioasă, am luat legătura cu ei și am avut toată susținerea. Mi s-a strâns mâna cât se poate de familiar și de prietenește și am spus: Dacă e proiectul pe care îl doresc, mai ales că acum a fost o perioadă în care nu am mai făcut „Te cunosc de undeva”, dar probabil mai urmează, poate urma și fără mine normal, dar eu nu mai aveam contract în momentul de față. A trebuit să fac această schimbare mai ales că am fost dorit și când ești dorit într-un loc parcă ești mult mai atent la ce se întâmplă. Mi-au zis „Ne dorim!”, „Vă doriți sigur? Ce ați vrea?”. Eu când am văzut cât de bine e, am cântărit bine și sunt cu tot sufletul acolo. Gata, sunt în familia Kanal D.

CANCAN.RO: Te felicităm. Ce a cântărit cel mai mult în luarea deciziei?

Pepe: Cel mai mult din punctul meu de vedere a cântărit că este ceva nou pentru mine și există predictibilitate pe termen lung.

CANCAN.RO: Poți să ne spui câteva cuvinte despre noul format?

Pepe: Nu vă pot spune mai multe pentru că nu știu care va intra primul pe post. E clar că de când am fost contactat mi s-a propus să țin toată partea de entertainment și sî fac parte din divertismentul postului, să fiu persoana cea mai potrivită pentru astfel de proiecte în prime time. E clar că au existat și există în discuție mai multe proiecte, mai multe emisiuni, dar nu sunt în măsură să dau informații chiar din prima zi despre care intră pe post primul, dar urmează. Cu siguranță voi face lucruri frumoase, pline de veselie pentru că rolul meu acolo e să bucur oamenii.

CANCAN.RO: Ce fac copiii? Ce face soția?

Pepe: Foarte bine, copiii nici nu știu dacă au aflat că am semnat cu Kanal D, am ținut totul secret. Soția știe și e foarte fericită, evident. Ne pregătim pentru noul proiect, aștept să primesc formatele, să le citesc, să le studiez. Am avut și multe evenimente, concerte, mai ales că s-a încheiat vara și e perioada asta septembrie destul de aglomerată. E un nou început, simt așa un vibe nou și asta mă ține tânăr.

CANCAN.RO: Cum arată programul tău?

Pepe: Dimineața cu copiii, l-am dus azi pe fiul meu la grădiniță, Rosa e în cantonament, cea mare e la antrenamente. Mă împart așa între o grămadă de activități, dar îmi place. Această mutare la Kanal D a fost exact imboldul de care aveam nevoie să rămân agitat, să rămân efervescent, să nu mă plictisesc cu mine.

CANCAN.RO: Și să te ocupi de familie și de copii în continuare pe cât de mult posibil?

Pepe: Da, așa e, de familie și de copii întotdeauna m-am ocupat, dar de data aceasta va trebui să mă concentrez foarte mult pe mine pentru că e ceva nou pentru mine. O să vă distrați, o să vedeți.

CANCAN.RO: Co-prezentator sau co-prezentatoare ai? O să fii cu cineva în studio?

Pepe: Nu știu încă, știu doar că sunt cel mai potrivit pentru a susține aceste showuri.

CANCAN.RO: Cum a fost vara ta?

Pepe: Vara asta a fost plină de petreceri, pline de concerte multe. Am avut și vacanțe, am fost în Barcelona cu copiii, am fost și în Israel, am mai fost și pe aici pe la noi, pe la munte, pe la mare. Am călătorit destul, ne-am încărcat bateriile, a urmat apoi perioada de negocieri, a fost mișto ( n.r. râde). Nu am avut timp să mă plictisesc.

CANCAN.RO: Iată Kanal D mai punctează cu un nume foarte mare din showbiz.

Pepe: Da, pentru că au fost foarte deciși încă de la început, au știut ce au vrut. Dacă m-aș fi simțit că sunt într-o balanță cu altcineva, că sunt într-o negociere, nu aș fi făcut pasul acesta, dar au venit de la început cu o ofertă de nerefuzat. Nu prea îmi venea să cred!

ACCESEAZĂ ȘI: Prima reacție a Alinei Pușcaș după ce Pepe a plecat de la Antena 1. Artistul a bătut palma cu Kanal D

CITEȘTE ȘI: Pepe spune ce nu trebuie să faci într-o relație dacă vrei liniște-n casă. Artistul a făcut mărturisirea