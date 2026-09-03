BANCUL ZILEI | Invitație la nuntă

BANCUL ZILEI | Invitație la nuntă
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Este joi, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Salut. Vii la mine la nuntă?

– lar?

– lar. Sper că de data asta o să meargă.

– Băi, frate, e a patra oară când mă chemi la nuntă! De câte ori să îți mai dau dar?

– Hai că de data asta îți fac reducere de 20%, pentru că eşti client vechi.

Alte bancuri savuroase

Programatorul și dorințele

Un programator găsește o lampă fermecată. O freacă și apare un duh:
— Îți îndeplinesc trei dorințe.
Programatorul:
— Vreau o cafea infinită, o tastatură care nu se strică niciodată și… să nu mai existe bug-uri.
Duhul bate din palme:
— Gata!
Programatorul se bucură, pornește laptopul… și totul merge perfect.
Fără erori, fără blocări, fără nimic.
După 10 minute intră în panică:
— Stai! Dacă nu mai există bug-uri… ce mai rezolv eu? Cum mai demonstrez că muncesc?!
Duhul zâmbește:
— Nu-ți face griji. Am introdus „funcționalități neașteptate”.
Programatorul:
— Adică bug-uri?
Duhul:
— Nu. Bug-urile erau gratuite. Astea vin cu abonament.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul le spune studenților:
— Aveți o singură întrebare. Dacă răspundeți corect, luați 10. Dacă nu… ne vedem la toamnă.
Întrebarea: „Ce este curajul?”
Toți studenții încep să scrie pagini întregi: definiții, citate, teorii filozofice…
Un student predă foaia după 10 secunde.
Profesorul, curios, citește răspunsul:
„Acesta este.”
Îl cheamă după examen:
— Explică-mi, te rog.
Studentul:
— Ați spus că dacă răspund greșit, pic examenul. Eu am predat foaia goală… ăsta e curajul.
Profesorul oftează:
— Corect. Dar și inconștiența tot curaj se cheamă… Ai 10.

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