De câți bani are nevoie un copil pentru un an de școală în 2026. Calculul complet al cheltuielilor

Începutul școlii vine cu emoții pentru copii, dar cu o adevărată lovitură pentru portofelele părinților! În România, un nou an școlar poate însemna cheltuieli de mii de lei, iar nota de plată explodează atunci când familia adaugă program prelungit, activități, excursii sau pregătire suplimentară.

Anul școlar 2026–2027 începe oficial luni, 7 septembrie 2026, iar pentru cei mai mulți elevi cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Sunt 36 de săptămâni în care familia trebuie să țină pasul nu doar cu programul copilului, ci și cu cheltuielile care apar pe parcurs.

Școala începe, portofelele se golesc!

De la primul caiet cumpărat până la masa de prânz, haine, transport și activități, fiecare categorie adaugă câte ceva la buget. Iar când toate sunt puse cap la cap, suma finală poate deveni surprinzător de mare.

Înainte ca elevul să intre în clasă, părinții trebuie să rezolve o listă întreagă de cumpărături. Ghiozdanul, caietele, penarul, instrumentele de scris, materialele auxiliare și culegerile pot ajunge să coste între 400 și 800 de lei. Suma depinde de ceea ce are deja copilul acasă, de clasa în care se află și, evident, de produsele alese. Un părinte care pornește aproape de la zero poate ajunge rapid la limita superioară a bugetului. Iar rechizitele sunt doar începutul.

Copilul are nevoie și de haine pentru noul an școlar, încălțăminte, echipament sportiv și, în unele situații, articole care respectă cerințele vestimentare ale școlii.

Pentru toate acestea, estimarea poate ajunge la 800–1.500 de lei pe an. Diferențele sunt considerabile de la o familie la alta. Dacă unele haine și perechi de încălțăminte pot fi refolosite, în alte cazuri garderoba trebuie completată, mai ales înaintea sezonului rece.

Una dintre cheltuielile care se adună aproape fără să fie observată este mâncarea din timpul zilelor de școală. Pentru un pachețel pregătit acasă sau pentru o gustare cumpărată în fiecare zi, estimarea este de 10–15 lei pe zi. Pe durata anului școlar, suma poate ajunge la aproximativ 1.800–3.600 de lei.

Cât costă fondul clasei

Dacă elevul primește masă prin catering sau participă la un program cu ore prelungite, costurile pot crește și mai mult.

Pentru părinții care vor să țină cheltuielile sub control, pachetul pregătit acasă poate reprezenta o variantă mai ușor de gestionat. Totuși, chiar și așa, suma acumulată în nouă luni nu este deloc de neglijat.

Pe parcursul anului apar și cheltuieli mai mici, dar numeroase. Materiale de igienă, activități festive, serbări, fotografii de grup sau alte inițiative ale clasei pot adăuga între 200 și 500 de lei. Nu există însă o sumă fixă valabilă peste tot. Bugetul diferă în funcție de școală, clasă și activitățile în care este implicat copilul. Astfel de costuri par mici luate separat, dar adunate pe parcursul mai multor luni contribuie la nota de plată finală.

La transport, situația se schimbă radical de la o familie la alta. Pentru copilul care merge pe jos sau beneficiază de o formă gratuită de transport, cheltuiala poate fi zero. În schimb, părinții care îl duc zilnic cu mașina trebuie să ia în calcul combustibilul și distanța parcursă.

Estimarea pentru această categorie este cuprinsă între 0 și 900 de lei pe an. Totul depinde de distanța până la școală, numărul zilelor în care copilul este dus cu mașina și opțiunile disponibile în localitate.

Școala nu înseamnă doar ore petrecute în clasă. Excursii, tabere, vizite la muzee, spectacole sau alte activități educaționale pot veni cu costuri suplimentare. Pentru această categorie, estimarea este de 600–1.500 de lei pe an. Evident, nu fiecare elev participă la toate activitățile. Suma depinde de alegerile familiei și de programul oferit de școală.

Cât ajunge să coste, de fapt, un an de școală

Când toate aceste cheltuieli sunt adunate, apare diferența uriașă dintre un buget minimal și unul extins. În varianta cu cheltuieli reduse, un an școlar poate ajunge la aproximativ 3.800 de lei. Este scenariul în care familia limitează cheltuielile suplimentare, iar copilul beneficiază de transport gratuit sau merge pe jos.

Un buget mai realist pentru o familie care cumpără rechizite, haine, asigură zilnic pachețelul, suportă transportul și plătește câteva activități poate ajunge la 6.000–8.800 de lei pe an.

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