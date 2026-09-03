Reacția soției lui Pepe după mutarea la Kanal D. Artistul a povestit totul

Reacția soției lui Pepe după mutarea la Kanal D. Artistul a povestit totul
Yasmine și Pepe
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Pepe și-a surprins fanii cu o schimbare importantă în carieră, după ce a decis să încheie colaborarea cu Antena 1 și să se alăture echipei Kanal D. Prezentatorul a vorbit despre noul său proiect și a dezvăluit cum a reacționat soția sa în momentul în care a aflat că urmează să facă această schimbare profesională.

Artistul privește cu optimism noua etapă profesională și spune că este nerăbdător să înceapă colaborarea cu echipa Kanal D. Prezentatorul recunoaște că experiența acumulată de-a lungul anilor îl ajută să privească această schimbare ca pe o oportunitate importantă.

„Sperăm să fie de bun augur! Logic, abia aștept să fac cunoștință cu toată familia Kanal D. E un nou început pentru mine. Am acumulat foarte multă experiență în atâta perioadă de timp de când tot evoluez în televiziune. Cea mai lungă perioadă a mea a fost în Antena 1, le mulțumesc mult de tot.”

Pepe va intra în familia Kanal D

Noul capitol din cariera lui Pepe este deja oficial. Prezentatorul a confirmat că a semnat cu Kanal D și spune că decizia nu a fost luată pe fugă, ci după ce a analizat cu atenție toate implicațiile. Totodată, el susține că despărțirea de fostul post s-a produs în condiții bune. Mai mult decât atât, a plecat împăcat cu perioada petrecută acolo.

„Vreau de acum încolo să merg într-o altă familie, la Kanal D. Am semnat deja contractul și sper ca toți cei de acasă să se bucure, să se distreze, pentru că formatele pe care le voi face la Kanal D sunt cu totul și cu totul deosebite și potrivite pentru mine.

Am stat să cântăresc foarte bine această mutare, dacă era cazul să o fac. Oricum, mie îmi expirase contractul, eram liber de contract și puteam face această schimbare. Am făcut-o cu tot sufletul. M-am sfătuit chiar și cu cei de la Antena 1 și am plecat cât se poate de mulțumit”, a declarat Pepe pentru Viva.ro.

Sursa foto: Social media

Cum a reacționat soția lui Pepe când a aflat de schimbarea prezentatorului

În ceea ce privește reacția soției sale la noul pas profesional, Pepe a explicat că deciziile importante din cariera sa beneficiază de sprijinul familiei. Prezentatorul a dat de înțeles că cei apropiați îi sunt alături indiferent de schimbările pe care le face.

„De fiecare dată o schimbare e binevenită și nu numai familia, în primul rând, și fanii au reacționat foarte bine, colegii cu care am lucrat ani de zile au reacționat foarte bine și mi-au urat succes. Se vede cu ochiul liber, eu sunt prieten cu toată lumea.

M-au primit cei din Kanal D cu foarte multă căldură, adică mi-au demonstrat dinainte de a semna contractul că sunt foarte dorit în Kanal D, că altfel n-aș fi venit, sunt foarte apreciat și atunci am venit cu tot sufletul, că am știut că intru într-o familie în care toată lumea mă iubește”, a mai adăugat omul de televiziune.

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