Trei români, dispăruți fără urmă în Spania. O mamă și cei doi copii ai săi sunt căutați de poliție

Trei români, dispăruți fără urmă în Spania. O mamă și cei doi copii ai săi sunt căutați de poliție
O mamă și cei doi fii au dispărut în Spania
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O mamă și cei doi fii ai săi au dispărut în Spania, iar familia trăiește acum clipe cumplite! Femeia are 52 de ani, fiul cel mare are 26 de ani, iar cel mic are doar 9 ani. Cei trei se află de aproximativ trei luni în Spania, însă din 25 august telefoanele au amuțit, iar cei de acasă nu au mai reușit să ia legătura cu ei.

Tatăl copiilor a alertat Poliția, iar autoritățile încearcă acum să afle unde se află familia. Cei căutați sunt Monica Virginia Drăgan, în vârstă de 52 de ani, Radu Ștefan Drăgan, de 26 de ani, și Benjamin Andrei Drăgan, în vârstă de 9 ani.

O mamă și cei doi fii sunt de negăsit!

Cei trei au plecat în Spania în urmă cu aproximativ trei luni. Până la data de 25 august, familia a putut ține legătura cu ei, însă ulterior orice încercare de a-i contacta a rămas fără răspuns. Îngrijorat de situație, tatăl copiilor, un bărbat de 53 de ani din comuna Cârcea, a mers la Poliție și a anunțat dispariția fostei sale soții și a celor doi fii.

Oamenii legii au transmis semnalmentele celor trei persoane dispărute și cer sprijinul tuturor celor care ar putea avea informații despre ele. Monica Virginia Drăgan are aproximativ 1,65 metri înălțime, fața ovală, ochii căprui și părul castaniu. Radu Ștefan Drăgan are aproximativ 1,75 metri, părul brunet, ochii căprui și fața ovală. Benjamin Andrei Drăgan, în vârstă de 9 ani, are aproximativ 1,30 metri înălțime, părul șaten, ochii căprui și fața rotundă.

Poliție

Poliție

Orice detaliu poate fi important

Autoritățile încearcă să strângă cât mai multe informații care să ducă la identificarea celor trei și fac apel la persoanele care i-ar fi putut vedea sau care știu unde s-ar putea afla. Orice detaliu poate fi important. Cei care dețin informații despre Monica Virginia Drăgan, Radu Ștefan Drăgan și Benjamin Andrei Drăgan sunt rugați să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Din 25 august, familia așteaptă un semn, iar autoritățile încearcă să pună cap la cap toate informațiile pentru a-i găsi pe cei trei.

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