Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă

O româncă în vârstă de 24 de ani, dată dispărută în Italia după ce nu a mai fost văzută în noaptea de duminică spre luni, 24 august, a fost găsită decedată marți, 25 august. Trupul tinerei a fost descoperit în albia unui pârâu, în urma operațiunilor de căutare declanșate la sesizarea familiei. Autoritățile continuă verificările pentru a determina cu exactitate circumstanțele în care și-a pierdut viața

Potrivit publicației „La Stampa”, Ștefania Halip își ducea viața în San Francesco al Campo, localitate din provincia Torino, unde locuia alături de părinți și surori. În vârstă de 24 de ani, aceasta era studentă la Biologie și, în timpul liber, lucra uneori la o pizzerie din localitate.

Tânăra a dispărut fără să ridice semne de întrebare în rândul apropiaților

Familia și apropiații o descriau pe Ștefania drept o tânără calmă, atentă și foarte atașată de cei dragi. Era obișnuită să își țină părinții la curent cu planurile sale și să le spună de fiecare dată când pleca de acasă, chiar și pentru o ieșire scurtă, cum ar fi o întâlnire sau o plimbare pentru a lua o înghețată.

Tocmai de aceea, faptul că a dispărut fără să lase vreun indiciu a ridicat imediat semne de întrebare în rândul familiei.

În seara de duminică, tânăra revenise acasă împreună cu familia, după o zi petrecută la mare. Au ajuns în jurul orei 22:00, iar după ce s-au pregătit pentru culcare, fiecare s-a retras în cameră pentru noapte.

Luni dimineață, familia a constatat că Ștefania nu mai era acasă. La început, părinții au crezut că tânăra ieșise pentru puțin timp și că se va întoarce în curând, fără să își imagineze că situația ar putea fi una gravă.

Îngrijorarea lor s-a amplificat atunci când Ștefania nu a mai ajuns să își însoțească sora la centrul de vară. Cum nu a anunțat pe nimeni și nu a oferit nicio explicație pentru absență, familia a realizat că dispariția nu semăna deloc cu o simplă ieșire spontană.

În jurul orei 14:00, familia a sesizat autoritățile și a anunțat dispariția la Poliția Locală din San Francesco al Campo. În paralel, apropiații au făcut public un apel prin care solicitau ajutorul celor care ar fi văzut-o.

Un prim element care putea indica traseul tinerei a venit din datele telefonului mobil. Dispozitivul a fost identificat ultima dată în jurul orei 04:00, în apropierea supermarketului Crai, situat între San Francesco al Campo și San Maurizio Canavese. După acel moment, telefonul nu a mai fost accesibil.

Trupul tinerei a fost găsit într-o zonă cu vegetație

Căutările s-au încheiat în cursul dimineții de marți, 25 august. Trupul Ștefaniei a fost găsit în albia pârâului Fisca, într-o zonă împădurită, aflată în proximitatea drumului provincial 13.

Pompieri și specialiști ai unităților Speleo-Alpino-Fluviale au fost mobilizați pentru a recupera trupul tinerei. În același timp, a fost trimis și elicopterul medical al serviciului 118. Însă, din nefericire, pentru tânăra de 24 de ani nu se mai putea face nimic.

Autoritățile urmează să stabilească atât cauza morții, cât și circumstanțele în care s-a produs tragedia. De asemenea, printre variantele analizate în acest moment se numără și posibilitatea unui gest voluntar, variantă prezentată de „La Stampa” ca fiind ipoteza cea mai probabilă în această etapă. Concluzia nu este însă confirmată.

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