Unde a fost găsită Maria Huzum, femeia dispărută acum 9 zile din Botoșani

Unde a fost găsită Maria Huzum, femeia dispărută acum 9 zile din Botoșani
Unde a fost găsită femiea dispărută din Botoșani/ sursă foto: Poliția Română
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Maria Huzum Vitan (48 de ani) a fost văzută ultima dată pe 11 august, când a plecat de la locuința sa din Botoșani. Apropiații au sesizat imediat dispariția, iar la aproape două săptămâni femeia a fost găsită la 450 km distanță. 

Alarma a fost dată pe 13 august, când apropiații femeii de 48 de ani nu au mai putut să o contacteze. Maria Huzum Vitan a plecat de acasă marți, 11 august, fără a se mai întoarce. Poliția a emis rapid o avertizare privind dispariția acesteia din localitatea Tudora, județul Botoșani.

Unde a fost găsită Maria Huzum Vitan, femeia dispărută din Botoșani

Polițiștii botoșăneni au cerut sprijinul populației pentru identificarea femeii și au transmis public semnalmentele acesteia.

„La data de 13 august 2026, lucrătorii Postului de Poliție Tudora au fost sesizați cu privire la faptul că numita Huzum-Vitan Maria a plecat voluntar de la domiciliu în loc necunoscut la data de 11 august 2026, fără a reveni între timp”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Joi, 20 august, Maria Huzum Vitan a fost identificată la 450 km distanță, mai exact în Gara de Nord din București. Polițiștii de la Transporturi au identificat-o și au constat că femeia nu a fost victima vreunei infracțiuni, aceasta plecând voluntat de acasă, din Botoșani. Potrivit autorităților, femeia se află în afara oricărui pericol și nu a suferit nicio agresiune în perioada în care a lipsit de acasă.

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