Fondatorul Evergrande, condamnat la închisoare pe viață! Lovitură uriașă pentru unul dintre cei mai bogați oameni din China

Fondatorul Evergrande, unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din China, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, într-un dosar de fraudă financiară de proporții. Decizia reprezintă una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate unui om de afaceri de la prăbușirea pieței imobiliare chineze și vine într-un moment în care sectorul continuă să exercite presiuni asupra economiei țării.

Xu Jiayin, cunoscut și sub numele de Hui Ka Yan, a ajuns în fața justiției după ce autoritățile chineze au investigat modul în care compania pe care a fondat-o a raportat situația financiară și a obținut finanțări. Instanța din Shenzhen a stabilit că omul de afaceri și compania au fost implicați, pe parcursul mai multor ani, într-un mecanism complex prin care au fost prezentate în mod artificial activele și au fost ascunse anumite obligații financiare.

Lovitură uriașă pentru unul dintre cei mai bogați oameni din China

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Xu Jiayin a fost lipsit pe viață de drepturile politice, iar autoritățile au decis confiscarea bunurilor sale personale. Sentința marchează o cădere spectaculoasă pentru unul dintre cei mai cunoscuți miliardari chinezi, care în perioada de expansiune a pieței imobiliare se afla printre cei mai bogați oameni din Asia.

Și compania fondată de acesta a primit o sancțiune financiară uriașă. Evergrande a fost amendată cu 8,82 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 1,12 miliarde de euro. La rândul său, Evergrande Real Estate, divizia imobiliară a grupului, a primit o amendă de 7 miliarde de yuani, aproximativ 890 de milioane de euro. În total, sancțiunile aplicate celor două entități se ridică la 15,82 miliarde de yuani, adică în jur de 2 miliarde de euro.

Ancheta a vizat în principal perioada 2016-2021, ani în care Evergrande și-a extins rapid operațiunile, acumulând în același timp datorii foarte mari. Instanța a constatat existența unor practici financiare ilegale desfășurate pe o perioadă îndelungată și la o scară considerabilă. Autoritățile au stabilit că informațiile privind situația companiei au fost manipulate, iar unele dintre obligațiile financiare au fost ascunse.

Dosarul a scos la iveală și legături cu instituții financiare. Potrivit concluziilor instanței, prin intermediul unor acte de corupție, persoane implicate în cazul Evergrande au reușit să exercite control asupra unor instituții financiare. Aceste acțiuni au contribuit la menținerea mecanismului financiar al companiei într-o perioadă în care grupul era deja puternic îndatorat.

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