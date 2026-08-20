Cum se înțelege, de fapt, Mihai Bendeac cu fratele său! Abia acum s-a aflat adevărul

Mama lui Mihai Bendeac a făcut public un mesaj care a atras imediat atenția. Cu ocazia zilei de naștere a fiului său cel mic, aceasta a scos la iveală episoade din copilăria lui Andrei pe care puțini le cunosc. Unele dintre ele îl au în prim-plan chiar pe celebrul său frate.

Andrei a împlinit 26 de ani, iar mama sa a ales să marcheze momentul printr-o incursiune în copilăria lui. Printre amintirile pe care le-a readus în atenție se află și relația specială pe care acesta a avut-o încă de mic cu Mihai Bendeac.

Mama lui Mihai Bendeac, mesaj emoționant

Între cei doi frați există o diferență de 18 ani. Cu toate acestea, distanța dintre generații nu i-a împiedicat să fie apropiați. Mai mult, când era copil, Andrei îl privea pe Mihai cu o admirație atât de mare încât ajunsese să-i copieze gesturile. Venirea pe lume a lui Andrei a fost, pentru mama celor doi, o surpriză uriașă. Emiliana Bendeac avea 39 de ani și nu mai credea că va avea un alt copil.

„Îmi e greu să îmi aleg acum cuvintele, dar a fost cam așa: vârsta 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil”, a povestit aceasta.

Iar copilăria mezinului a venit cu momente pe care familia nu le-a uitat. La aproximativ șase ani, Andrei îi oferea autografe copiilor din parc, după ce îl văzuse pe Mihai făcând același lucru. Pentru un copil, gestul putea părea o simplă joacă. Pentru familie, însă, a devenit una dintre acele amintiri care rămân peste ani.

Cum este fratele celebrului actor

Emiliana Bendeac a povestit că Andrei a avut încă din copilărie o pasiune puternică pentru sport, iar fotbalul a ocupat un loc aparte. La patru ani, a dormit pentru prima dată singur în camera lui, într-o noapte în care Moș Crăciun îi adusese o lenjerie de pat cu sigla lui Dinamo. Anii au trecut, însă dragostea pentru sport a rămas.

Astăzi, la 26 de ani, Andrei continuă să fie pasionat de fotbal, dar și de sport în general. Mama lui a spus că Andrei este un tânăr responsabil și hotărât să-și construiască propriul drum.

„Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal. El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul”, a transmis mama lui Mihai Bendeac.

După toate amintirile readuse în prim-plan, mama actorului a încheiat cu o urare simplă, dar încărcată de afecțiune pentru fiul ei.

„Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult. LA MULȚI ANI!”, a scris aceasta.

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