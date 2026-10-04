Băiețelul Francescăi Sarao și al lui Cristi Pungă a fost externat. Primele imagini cu micuțul

Băiețelul Francescăi Sarao și al lui Cristi Pungă a fost externat. Primele imagini cu micuțul
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Francesca Sarao și Cristi Pungă/ sursa foto: captură Antena 1
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Francesca Sarao și Cristi Pungă au acum motive de bucurie. Băiețelul lor a fost în sfârșit externat. Micuțul s-a născut prematur și a fost nevoit să stea la incubator pentru a lua în greutate. Foștii concurenți de la Insula Iubirii au publicat primele imagini cu bebelușul.

Nașterea pentru Francesca nu a fost un moment ușor. Aceasta l-a adus pe lume pe Aron Dimitri mai devreme de termen, astfel că mergea să îl vadă doar la orele de vizită.

Acum, foștii concurenți de la Insula Iubirii radiază de fericire și asta pentru că fiul lor a fost externat și a ajuns pentru prima dată acasă. Francesca și Cristi Pungă au împărtășit totul în mediul online prin intermediul unei postări inedite. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Băiețelul Francescăi Sarao și al lui Cristi Pungă a fost externat

Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt foarte activi în mediul online. Foștii concurenți de la Insula Iubirii au vorbit de-a lungul timpului despre parcursul sarcinii, chiar și atunci când șatena a spus că se confruntă cu probleme.

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Aceasta a născut prematur, însă lucrurile au revenit la normal, astfel că și-au primit băiețelul cu brațele deschise acasă. Cei doi scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Our beautiful life lately
Welcome home Aron Dimitri!” (Viața noastră frumoasă din ultima perioadă. Bine ai venit acasă, Aron Dimitri!), a scris Francesca Sarao pe Instagram.

Bebe Francesca Sarao și Cristi Pungă/ sursa foto: Instagram

Bebe Francesca Sarao și Cristi Pungă/ sursa foto: Instagram

Cum a fost nașterea pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii

La câteva zile după ce l-a adus pe lume pe micuț, Francesca a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit experiența nașterii. Aceasta a spus că în data de 15 septembrie, chiar atunci când își pregătea bagajul de maternitate, au început contracțiile.

Partenera lui Cristi Pungă s-a dus de urgență la spital, însă a născut abia în data de 17 septembrie, prin operație de cezariană, la recomandarea cadrelor medicale pentru a nu exista complicații.

„Pe nepusă masă, m-am operat în 17 (n.r. septembrie), am stat în noaptea aceea la Terapie Intensivă și după m-au externat duminică (…) Doar că bebe era în zona de prematuri, nu a stat cu mine în spital, am fost din 3 în 3 ore la vizită și este bine, ia în greutate, face un tratament și așteptăm să îl luăm acasă”, a declarat Francesca Sarao pe Instagram.

VEZI ȘI: Francesca de la Insula Iubirii a născut! Prima imagine cu bebelușul

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