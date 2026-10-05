Nu, nu e livrator de lux! E comediantul Costel Bojog cu o bicicletă dichisită!

Apariție tulburătoare în traficul bucureștean! Un domn între două vârste, cu niște ochelari de soare spectaculoși, a lăsat tot municipiul mască, iar CANCAN.RO a fost acolo și a imortalizat momentul. Nu, nu e un livrator de lux, cu o geantă din piele pe bicicletă, ci Costel Bojog, sau pur și simplu Costel, cum îl cunoaște toată lumea care se uită la stand-up. Avem imagini cu un biciclist care respectă regulile, nu glumă.

Toată lumea îl știe pe Costel. E cel care a venit cu primele materiale de stand-up la care te puteai uita cu toată familia, după care îți spuneai „Oare ce-a fost în capul meu?”. Începuse cu povești și glume din gimnaziu și liceu, acum e deja la categoria grea, umor de parenting. Dar are și o viață personală. Mai precis, încearcă să doboare recordul mondial pentru cel mai politicos biciclist din lume.

Costel Bojog, 44 de ani, trei copii și 122k de followeri pe Instagram, a fost văzut în trafic de fotografii CANCAN.RO Costel are o bicicletă foarte dichisită, cu un portbagaj uriaș în față, pe care transportă o geantă mare. Când un șofer începător sau mai neîndemânatic stă ceva mai mult ca să încerce o parcare laterală, biciclistul politicos se oprește cu multă răbdare și așteaptă ca șoferul să-și facă zecile de manevre. Altul n-ar mai fi răbdat, i-ar fi băgat niște claxoane vocale, ar fi trecut prin el, peste el, poate chiar pe sub el, dar nu și Costel!

Sosit acasă, în fundătura în care locuiește (la propriu), Costel oprește regulamentar, pune avariile și coboară de pe bicicletă. E îmbrăcat ca un hipster din tată-n fiu, deși e relativ recent coborât din microbuzul de Moldova. Se observă imediat că în spate are un portbagaj care permite transportul a două persoane, deci nu e exclus ca stand-up-istul să facă niște bani de buzunar activând ca operator de ricșă pe Calea Victoriei.

Lăsând gluma la o parte, e normal să vedem o astfel de bicicletă la Costel. El și soția au trei copii și pot fi văzuți destul de des prin centru, pe la Amzei, la o înghețată, la o plimbare, iar o asemenea bicicletă e utilă când se satură copiii de mers pe jos. Altfel, Costel se ocupă cu profesia lui de bază, e în trioul Teo Vio și Costel, luna asta încep un turneu prin toată țara. Nu se știe dacă îl vom zări pe Costel cu aceeași bicicletă prin Bacău, Craiova, Iași sau Mangalia, pentru că fiecare leuț contează. Evident, va fi mai dificil cu bicicleta până la Birmingham, Amsterdam sau alte mari orașe românești unde cei trei vor avea spectacole. Dar nu imposibil!

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