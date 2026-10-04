Cele mai stresante rute aeriene din Europa pentru pasageri. Ce zbor ocupă primul loc în clasament

Întârzierile, anulările și vremea nefavorabilă pot transforma un zbor într-o experiență stresantă, mai ales pentru persoanele cărora le este deja teamă să călătorească cu avionul. Un nou clasament arată care sunt rutele aeriene din Europa pe care pasagerii se pot confrunta cel mai des cu astfel de probleme.

Ruta dintre Amsterdam și Barcelona ocupă primul loc în clasamentul realizat de AirAdvisor, potrivit Euronews. Analiza a inclus 26 de rute aeriene europene importante și a folosit date din perioada septembrie 2025 – august 2026.

Pentru realizarea clasamentului au fost analizate mai multe elemente care pot contribui la stresul resimțit de pasageri: întârzierile, anulările, condițiile meteorologice și durata zborurilor.

Studiul nu analizează siguranța rutelor și nici riscul de turbulențe, astfel că o poziție ridicată în clasament nu înseamnă că un anumit zbor este mai periculos.

Amsterdam – Barcelona, cea mai stresantă rută aeriană

Ruta Amsterdam – Barcelona a obținut un scor de 75,1 din 100 și ocupă primul loc.

Datele analizate arată că 7,02% dintre zborurile de pe această rută au înregistrat întârzieri de peste o oră, în timp ce 0,83% au avut întârzieri mai mari de trei ore. Alte 2,93% dintre zboruri au fost anulate.

Condițiile meteorologice din Amsterdam contribuie, de asemenea, la rezultatul obținut de această rută.

Pe poziția a doua se află ruta Londra Heathrow – Amsterdam, iar podiumul este completat de Manchester – Dublin.

Top 10 cele mai stresante rute aeriene din Europa

Potrivit clasamentului, cele zece rute sunt:

Amsterdam – Barcelona Londra Heathrow – Amsterdam Manchester – Dublin Lisabona – Madeira Paris Charles de Gaulle – Nisa Oslo – Stavanger Barcelona – Roma Fiumicino Londra Heathrow – Frankfurt Oslo – Trondheim Madrid – Londra Heathrow

Amsterdam și Londra Heathrow apar fiecare de două ori în primele zece poziții, la fel ca Oslo.

Clasamentul evidențiază și faptul că un zbor relativ scurt nu este neapărat mai puțin stresant pentru pasageri. Întârzierile sau anulările pot cântări mai mult decât timpul petrecut efectiv în aer.

Pentru persoanele care au teamă de zbor, autorii analizei recomandă să verifice istoricul de punctualitate al rutei și condițiile meteorologice înainte de plecare. Alegerea zborurilor programate mai devreme în cursul zilei poate reduce, de asemenea, riscul ca întârzierile acumulate pe parcursul programului să afecteze călătoria.

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