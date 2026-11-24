Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu este departe de a se încheia. Omul de afaceri a făcut un nou pas important pentru fiul său cel mic. Acesta își dorește să învețe la o școală din Capitală, iar pe 4 decembrie este termenul decisiv.

Gabi Bădălău și-a exprimat această dorință în repetate rânduri, însă fosta sa parteneră de viață, Claudia Pătrășcanu, nu și-a dat acordul în acest sens. Tocmai de aceea, afaceristul a apelat la autorități. El a transmis în mediul online că a deschis un proces în instanță pentru a reuși să își înscrie fiul cel mic la o școală din București. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabi Bădălău, pas important pentru fiul său

Băiatul lui Gabi Bădălău și al Claudiei Pătrășcanu locuiește de câteva luni alături de tatăl său. Din acest motiv, cel mic a acumulat destul de multe absențe la școala la care este înscris în Constanța. Omul de afaceri i-a spus fostei sale soții că își dorește să îl înscrie la o unitate de învățământ din Capitală pentru a-și continua studiile, însă ea nu a fost de acord.

Pentru că a considerat că este momentul, bărbatul a anunțat pe rețelele de socializare că a deschis un proces în instanță pentru a obține aprobarea pentru toate demersurile necesare. De asemenea, primul termen al acestui proces va avea loc în data de 4 decembrie.

„Pe 4 decembrie avem termen la Tribunalul Constanța, unde solicit suplinirea acordului mamei pentru înscrierea copilului la școală. De cinci luni, Nicolas își manifestă constant dorința de a locui cu mine și refuză să se întoarcă la Constanța, situație consemnată atât de DGASPC Giurgiu, cât și de DGASPC Constanța”, a transmis Gabi Bădălău, pe Instagram.

Gabi Bădălău nu a iubit-o niciodată pe Claudia Pătrășcanu?

În urmă cu doi ani, Gabi Bădălău a avut o declarație neașteptată în cadrul unui podcast. Acesta a susținut la acel moment că relația lor nu a început ca o poveste de dragoste. Ba mai mult, decizia de a se căsători a fost luată după ce ea a rămas însărcinată, așadar de dragul copiilor.

„Între mine și Claudia nu a existat o poveste de iubire. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi. A rămas însărcinată foarte, foarte rapid. Eu aveam 25 de ani, eram necopt, dar îmi doream foarte mult un copil, iar ea a venit și mi-a zis: „Păi sunt însărcinată”. I-am zis: „Nu știu dacă rămân cu tine, nu știu dacă te iubesc”, pentru că eram de o lună, două împreună, „dar îmi doresc copilul”. Chestia asta, eu credeam că mă maturizează, că am să o iubesc. Ea a încercat să mă acapareze, fiind și mai mare decât mine cu 7-8 ani. A venit copilul, botezul, după „hai și nuntă”. Păi stai un pic, frână!”, a declarat Gabi Bădălău, într-un podcast.

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